巴基斯坦女網紅當眾遭400男人集體非禮　衣服撕碎全身財物也被搶

8月14日是巴基斯坦的國家獨立日，本該是舉國同慶的日子，卻發生一宗駭人聽聞的集體性騷擾事件。一名女網紅和6名朋友到阿扎迪天橋（Azadi Flyover）公園拍攝影片，卻遭到將近400名男子性騷擾，他們不斷拉扯女網紅的衣服，甚至把她衣服撕破扯掉，還把她的耳環、戒指與友人的錢財全部搶走。



根據巴基斯坦《黎明報》（Dawn）昨（18日）報道指出，一名TikTok女網紅和6名友人在14日前往阿扎迪天橋拍攝影片，起初她碰到幾位年輕男子的搭訕，後來人數愈來愈多，開始搶着要和她合照、拉扯她的衣服。轉眼間她就被將近400名男性包圍，甚至還被拋到空中，這些人出言羞辱她，並搶奪她的財物（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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網紅控訴「他們推拉我，還把我的衣服撕毀，好幾個人想要幫助我，但是騷擾我的人太多，最後那些男人居然把我拋到空中」。不僅被性騷擾，這名網紅的耳環、戒指都被那群男性搶走，連朋友隨身攜帶的1500元巴基斯坦盧比，以及身份證都被搶走。

對此，不少政治人物站出來為她發聲。巴基斯坦人民黨主席扎爾達里（Bilawal Bhutto Zardari）痛罵，「襲擊年輕女性的行為，讓每個巴基斯坦人蒙羞」。前總理的女兒阿西法（Aseefa B Zardari）也怒斥「巴基斯坦對女性生活來說太危險，不適合養育孩子長大，因為現實讓人作嘔」。警方也指出，已經成立特別專案小組，搜尋涉案嫌疑人，目前已經辨識出其中的10位男性。

A video in which a woman can be seen being assaulted and passed around by hundreds of men on #August14, at #Azadiflyover near #MinarePakistan is doing rounds on the internet. pic.twitter.com/Spl9VShZuR — Vishal Sehgal (@VishalSehgal4U) August 18, 2021

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】