痴漢傳趁日本大學入學試舉行大伸狼爪　看準女生怕遲到不敢報警

1月15日開始是日本為期兩天的大學聯招考試，日本考生不僅需要提防Omicron來勢洶洶，考試前夕也有許多網友在網路上發布「痴漢預告」，企圖對考生伸出鹹豬手，引發恐慌。



根據《每日新聞》報道，日本大考前夕，許多網友在日本匿名留言板發文，指出考生在大考當天為了避免遲到，就算遭到騷擾也不會通報警察，並稱這兩天為「痴漢祭典」，讓考生們膽戰心驚。

（編按：一般來說，考生倘遲到20分鐘，是不會被允許進入試場應考的，故此有不法之徒認為，女生即使被性騷擾也不會舉報，而是繼續趕路前往試場。）

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神奈川縣警在社群媒體上呼籲民眾小心防範，表示會安排便衣警察，在考生較常使用的車站巡邏。

得知這樣的狀況，許多日本網友也紛紛在Twitter上留言「我朋友以前也在大考當天遇過痴漢」、「每逢考試痴漢都會變多」。警方則透過犯罪抑止對策室的Twitter賬號進行宣導，呼籲女考生盡量使用女性專用車廂，避開擁擠處。神奈川縣內的54個警察署，也會於大考期間，在轄區內的車站月台和閘門進行宣導。

除此之外，警方也加派警車在車站附近巡邏。神奈川縣警鐵道警察隊表示，不能因為考生擔心影響考試，而容忍這種惡質行為愈演愈烈。雖然他們沒辦法安排警察駐守每個車廂，但他們會加強警備，嚴防痴漢出現。

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