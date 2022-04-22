洪都拉斯引渡前總統到美國　接受涉嫌販毒等罪名審訊

洪都拉斯（Honduras）4月21日將前總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernández）引渡到美國，接受涉嫌販毒及走私武器的審訊。



美聯社報道，卸任總統三個月的埃爾南德斯被扣上手銬，在美國緝毒局（United States Drug Enforcement Administration，DEA）人員的陪同下，登上前往美國的飛機。

埃爾南德斯將會於紐約法院接受審訊，美國檢察官指他涉及一個貪污及販毒暴力集團，協助向美國走私數以噸計的可卡因，因此起訴他從包括墨西哥毒臬、綽號「矮仔」（El Chapo）的古斯曼（Joaquin Guzman）等毒販數以億計美元贓款罪。

當局亦稱，埃爾南德斯涉嫌將有關款項用於2013及2017年總統大選的競選資金及選舉舞弊上，以換取洪都拉斯政府協助販毒集團運作或逃避攔截。

洪都拉斯最高法院早前駁回埃爾南德斯的上訴，裁定當局可以將他引渡到美國。他一直否認指控，並在21日發表錄影講話，稱自己遭不公起訴，形容事件是他以前下令引渡的毒犯對自己的報復。

除了埃爾南德斯，其胞弟安東尼奧（Juan Antonio "Tony" Hernández）亦於2021年3月因販毒及走私武器罪名成立，被美國法院判處終身監禁。