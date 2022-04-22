法國大選結果對中國意味什麼？勒龐被指成顛覆關係最大變數

法國總統大選第二輪投票將在4月24日舉行，法國學者解析法國總統大選結果對中國意味着什麼。

據美國之音（VOA）4月22日報道，此次法國總統大選，如果現任法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）獲勝，將成為繼法國前總統希拉克（Jacques Chirac）後，首位成功連任的法國總統。而如果法國極右翼國民聯盟（Rassemblement national，RN）候選人勒龐（Marine Le Pen）贏得大選的話，那她將成為法蘭西共和國史上的首位女性大總統。

勒龐重申法國必將在國際事務上保持「中間」立場。「我們將拒絕跟隨拜登（Joe Biden）政府的政策，美國總是需要通過製造敵人去控制盟友」。（AP）

觀察人士指出，這次大選的結果有可能改變歐洲的政治平衡，重塑法國跟俄羅斯和中國的關係，甚至對法國跟台灣地區的關係也造成影響。

法國國際關係研究院（IFRI）研究員朱利安（Marc Julienne）指出，馬克龍更傾向於維護法中雙邊關係，如果馬克龍連任成功，其對華外交的務實主義立場將不會發生太大變化。「雖然馬克龍傾向於通過歐盟——中國的外交框架向中國表達更強硬的立場，但在投資和貿易等觸及實際經濟利益的問題上，馬克龍則更傾向於在中法兩國的框架內實現利益最大化。在新疆、香港及人權問題上，強硬的立場表明會在雙方認識的底線上進行」。

與之相比，如果勒龐在第二輪選舉中當選，也許會出現很大的不確定性。勒龐在競選期間一直誓言要在印太地區對抗中國。為了達到這一目的，勒龐認為決不能讓中國和俄羅斯結成「巨型聯盟」。而在中俄兩國之間，她更願意選擇與俄羅斯這個「歐洲大國」交往 ，而不願與中國接觸和合作。

4月18日，勒龐在接受法國電台採訪時再次表明了這個立場：「如果我們沒有采取任何措施來防止出現這種情況，即世界上版圖最大的國家與人口最多的國家聯合起來，那我們將會讓地球上最大的原材料生產國與世界上最大的產品製造國聯合起來，也許我們還會讓他們成為世界第一大軍事力量。我認為這很危險。因此，在烏克蘭戰爭結束、雙方簽署和平協議後，法國有必要使用外交手段來避免俄羅斯與中國的這種聯合，因為這可能成為21世紀對我們的威脅。」不過，勒龐的反歐盟立場，也許還會弱化歐盟的凝聚力，進而讓中國漁翁得利。

朱利安稱，「如果勒龐贏得選舉，法國在歐盟外交政策中的外交影響力將立即下降。這可能最終有利於中國，因為中國對一個分裂的歐洲有興趣。通過在歐盟成員國之間製造新的分歧，勒龐會間接地推動北京在歐洲的議程。」

美國之音注意到，勒龐的外交政策引發了德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）、西班牙首相桑切斯（Pedro Sanchez）和葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）的深切憂慮，他們含蓄地鼓勵法國選民在第二輪投票中支持馬克龍，而非勒龐。