俄羅斯：有權將美國及北約對烏軍援運輸工具視為合法軍事目標

在美國及北約對烏克蘭的軍事援助級別愈來愈高，對俄羅斯軍隊造成巨大傷亡之後，俄羅斯喊話警告，俄方有權將烏克蘭境內載有武器的美國和北約運輸工具作為合法軍事目標。



據俄羅斯衛星通訊社4月21日報道，俄羅斯外交部北美司副司長科舍廖夫（Sergey Koshelev）表示，莫斯科有權將烏克蘭境內的美國和北約軍事物資運輸工具作為合法軍事目標。

科舍廖夫稱，美國政府不顧基輔方面已處於絕境，反而越來越多地表示要繼續向烏克蘭軍隊大量提供武器和軍事裝備，這令俄方感到擔憂。

他說：「很清楚，他們的算計是要拖慢我國的特別行動，對俄羅斯武裝力量造成最大損失。」

科舍廖夫強調：「我們向美國代表直接這麼講：對烏克蘭境內的載有武器的美國和北約運輸工具，俄羅斯武裝力量有權將其作為合法軍事目標。」

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月20日表示，北約國家正採取一切辦法延長烏克蘭的軍事衝突，包括增加供應軍備、武器和彈藥。

她指出，與聲稱在烏克蘭的軍事行動應該儘早結束相反，北約成員國正在竭力阻撓迅速結束在烏的特別軍事行動。

俄羅斯外交部日前表示，已向美國發出照會，警告北約軍事援助烏克蘭的行為是在加劇俄烏衝突，並可能帶來「不可預測的後果」，將使這些車隊成為俄軍合理的攻擊目標。事實上，俄軍已經多次摧毀了北約援助烏克蘭的裝備。

俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）日前在採訪中表示，北約不斷援助烏克蘭，只會將衝突等級不斷提高，如果北約繼續這樣，有可能導致俄美開戰。

自俄羅斯對烏克蘭的戰爭開始以來，西方國家一直在尋求向基輔提供武器和軍事裝備，以對抗俄羅斯軍隊。

他們運輸武器的第一步是將它們從空中運輸到離烏克蘭最近的北約據點，主要是通過波蘭。然後，烏克蘭軍隊負責通過卡車車隊將這些武器和裝備帶入戰場。

由於北約拒絕了基輔提出的在烏克蘭上空設立禁飛區的提議，在莫斯科警告西方國家向基輔提供更多武器會帶來嚴重後果後，這些運送武器的車隊可能無法到達目的地。

有分析指出，對烏克蘭「源源不斷」的軍援，已經讓美國的軍火庫消耗了大量的彈藥，不少關鍵軍事資產也被嚴重消耗。隨着戰火持續，美國及其西方盟友的軍火庫正在被烏克蘭「耗盡」。