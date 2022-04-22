金正恩與文在寅互致親筆信　高度評價改善兩韓關係

韓國總統文在寅在其總統任期的最後一個月裏再次向朝鮮領導人金正恩致以親筆信，寄望朝韓關係能得到改善和發展。



據朝中社4月22日報道，朝鮮勞動黨總書記、朝鮮國務委員長金正恩4月20日收到韓國總統文在寅發來的親筆信後，於21日進行了回信。雙方一致認為，只要共同努力，韓朝關係能得到改善和發展。

據報道，文在寅在信中表示，儘管其間困難重重，但是韓朝領導人為朝鮮半島和平與韓朝合作攜手努力。文在寅表示，願意在卸任後仍將與朝方一道爭取韓朝之間的各項宣言成為朝鮮半島統一的基石。

而金正恩回顧朝韓首腦發表共同宣言給全民族帶來希望的歷史性瞬間，對文在寅為民族大義煞費苦心直至任期最後一刻予以高度評價。

報道稱，朝韓領導人一致認為，若懷着希望不斷努力，朝韓關係將得到改善和發展，符合民族的願望和期待，朝韓領導人互致親筆信是「深厚互信的象徵」。

朝鮮勞動黨中央委員會第一副部長、金正恩胞妹金與正曾於2018年2月訪問青瓦台並轉交金正恩親筆信，邀請文在寅訪問平壤。韓朝領導人以此為開端多次互致親筆信。2019年朝美領導人在越南河內的會談無果而終，2020年6月朝鮮單方面切斷朝韓通信線路，但韓朝領導人仍互致信函保持溝通。