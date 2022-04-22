烏克蘭｜印俄官員孟買會面　討論盧比盧布支付機制

繼俄方透露俄印兩國已經在實施盧布-盧比貿易支付機制之後，印度媒體透露，雙方銀行系統官員剛剛在孟買會面，討論兩國貿易的支付問題。



據印度《經濟時報》4月22日引述消息人士報道稱，印度儲備銀行（RBI）和俄羅斯央行的官員20日在印度孟買一家酒店會面，討論兩國貿易的支付方式，包括以盧比和盧布支付商品和服務費用。

「雙方仍在尋找正確的出路」「還需要一些時間才能得出結論。」

報道稱，這是俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後印俄兩國央行之間的首次會議。

官員們評估了兩國出口商和進口商面臨的技術障礙，他們將就參數與自己的一方進行協商，以確定各種支付選項的可行性。報道指兩名印度儲備銀行的高級官員出席了與俄羅斯銀行代表的會議。

「雖然俄羅斯代表團規模比我們的代表團更大，但印度儲備銀行官員在不斷變化的情況下評估了可能解決方案的各個方面」，一位高級政府官員表示。

消息人士表示，在達成計劃之前，他們可能會再次會面以縮小可能的差距。不過，印度儲備銀行和俄羅斯銀行均沒有回應《經濟時報》的詢問。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）4月1日訪印期間曾表示，俄印兩國已經實施盧布-盧比貿易支付機制，並將進一步加強這一支付系統，加大力度擺脱以美元為基礎的支付系統。