俄鐵路公司未能支付利息　為俄羅斯被制裁以來首次違約

俄羅斯鐵路公司（Russian Railways JSC）今年3月未能支付一筆利息，被裁定違約。這是自俄羅斯受到廣泛金融制裁以來的首次違約。



彭博社報道，信用衍生品決定委員會4月11日宣布，俄羅斯鐵路公司在一張3月14日到期息票的10天寬限期內仍未能支付利息給投資者後，出現了信用違約。

俄羅斯鐵路公司是一家俄羅斯國有企業，負責管理基礎設施，運營貨運和旅客列車服務。為公司債務違約提供保險的合同將啟動，並支付利息給債券持有人。

投資者正在關注俄羅斯的主權債券是否會違約。據報道，俄羅斯財政部上周（4月4日當周）指外國銀行拒絕處理其以盧布支付的歐洲債券息票，這批歐洲債券利息款價值高達6億4920萬美元。

財政部說：「為了履行俄羅斯聯邦的國家債務義務，財政部被迫通過一家俄羅斯金融機構來進行必要的支付。」財政部沒有說明盧布付款是否被接受，但強調「認為已完全履行自身義務」。

如果發生這種情況，這將是俄羅斯一個多世紀以來的首次外部違約。上述兩項票據的息票支付都有30天的寬限期。

克里姆林宮4月11日重申，俄羅斯有足夠的資源來支付其債務，沒有合理理由違約。克里姆林宮發言人佩斯科夫說：「只能是技術性的、人為的違約。」