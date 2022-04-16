俄羅斯：擬讓美國以盧布支付太空人乘搭太空船費用

據新華社4月16日報道報道，俄羅斯國家航天公司總裁羅戈津4月14日說，該公司打算讓美國公理航天公司用盧布為美太空人Mark Vande Hei此前乘坐俄飛船支付「坐船」費用。據悉該美國公司已同意在今年5月結清這筆賬，但暫不清楚其會否用盧布支付。



Mark Vande Hei於2021年4月與兩名俄太空人同乘一艘俄「聯盟」載人飛船飛赴國際空間站執行長期考察任務。今年3月，Mark Vande Hei再次與兩名俄太空人乘坐另一艘「聯盟」飛船順利返回地球。美國公理航天公司負責安排Mark Vande Hei在此番任務中乘坐俄飛船。

羅戈津14日在俄羅斯第一頻道電視台的一檔節目中表示，公理航天公司尚未支付Mark Vande Hei的上述「坐船」費，這家美國公司稱因「物流問題」暫時沒付錢，並承諾在今年5月支付全部款項。

羅戈津說，俄方正推進在諸如油氣領域讓某些「國外夥伴」用盧布結算，他不懷疑公理航天公司會付清上述款項，為此俄國家航天公司打算從該美國公司那裏收取盧布。

據俄新社14日報道，西方國家正因烏克蘭局勢對俄方加緊制裁施壓，並在銀行事務和高技術產品供應方面對俄施加限制措施。作為回應，自4月1日起，俄方在向「不友好」國家和地區供應天然氣時改用盧布結算，俄政府還表示不排除將這種結算模式推廣到其他領域。羅戈津日前介紹說，俄國家航天公司將與某些外方簽訂用盧布支付的「國際合同」。

據海外網，3月底，美國太空人Mark Vande Hei與兩名俄羅斯太空人乘坐俄羅斯「聯盟」飛船返回地球。當地時間4月5日，Mark Vande Hei在接受採訪時談到了自己在空間站的經歷，稱自己和俄羅斯太空人一直是好朋友，並且並不擔心會因政治局勢而無法返回地球。

Mark Vande Hei在國際空間站連續停留355天，成為在國際空間站連續停留時間最長的美國太空人。3月31日，美國國家航空航天局（NASA）對俄方將Mark Vande Hei安全帶回地球表示感謝。