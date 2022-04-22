日本外交藍皮書首次聲稱：世界正式進入中美競爭時代

日本2022年版外交藍皮書出爐，首次聲稱「美國的國力相對下降，世界已經正式進入中美競爭時代」。



據日本時事通訊社報道，日本外相林芳正在4月22日的內閣會議上報告了2022年版《外交藍皮書》（以下簡稱藍皮書）的內容。

藍皮書首次聲稱，美國的國力相對下降，世界「已經進入中美競爭時代」。

關於國際局勢，藍皮書首次分析稱，「在之前的時代，美國憑藉壓倒性的政治、經濟、軍事力發揮主導能力，確保國際社會的穩定與繁榮。」

「同時，（隨着）中國等新興國家存在感變強，（現在）已經進入中美競爭、國家間競爭的時代」。

考慮到中國崛起等因素等，藍皮書指出「新興市場國家和發展中國家正在積蓄力量，增加存在感」，而冷戰後「唯一的超級大國」美國的國力則相對下降。

藍皮書稱，日本「將進一步強化日美同盟的威懾力和應對能力，確保日本的和平與安全」。

日本共同社指出，2021年美國拜登（Joe Biden）政府成立至2022年2月底，日美已舉行包括電話會談等在內的8次首腦會談和15次外長會談，藍皮書宣稱「日美同盟正變得前所未有地牢固」。

對於擴大軍事活動的中國，藍皮書將其定位為「包括日本在內的地區及國際社會在安全方面的強烈關切」。

藍皮書稱，中國與俄羅斯仍維持緊密關係，並聲稱，中國在日本周邊的軍事活動正在擴大並變得活躍，成為日本安全保障方面上的強烈關切事項。

針對中美競爭的問題，中國外交部發言人曾多次指出，國際關係當中存在一定的競爭，但應該是在遵守國際關係基本準則基礎上的良性競爭。

中方強調，反對把自家規則當國際規則、強迫別國遵守的不公平競爭，反對以競爭為名損害別國主權、干涉他國內政的不正當競爭，反對打着競爭旗號限制別國發展、剝奪他國正當權益的不道德競爭。