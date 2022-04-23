賴清德再提美國對台支持：台灣絕不能成為下個烏克蘭

曾自詡為「務實台獨工作者」的台副總統賴清德談及俄烏戰爭對台灣的影響和啟示時表示，目前尚不清楚中國大陸會否成為下一個俄羅斯，但台灣絕不能成為下一個烏克蘭。



據台灣中央社4月22日報道，賴清德22日晚間出席「台灣國際職業婦女協會大台北分會2022年授證及燭光晚會」時以「後疫情時代的經濟發展」為題發表專題演講，談到俄羅斯入侵烏克蘭對台灣的影響及啟示。

賴清德稱，很多人對烏克蘭遭受攻擊都有一些看法，而最關心的有兩個問題：中國會不會是下一個俄羅斯、台灣會不會是下一個烏克蘭。

賴清德表示，中國會不會是下一個俄羅斯不得而知：「我們希望不要」，「但絕對不能讓台灣成為下一個烏克蘭，這是我們可以做的。」

賴清德接着稱，在這種情況下，美國第一時間推派代表團來到台灣，表達對台灣堅若磐石的支持，也讓國際社會知道美國對於印太地區安全、穩定、和平的長久支持。

賴清德並展望了一下台灣的未來，他認為，國際社會改變的時候，「任何挑戰都是台灣的機會」，「只要團結合作一定可以讓台灣成為永續的堅韌之島」。

另外，由美國參議院預算委員會首席議員格雷厄姆（Lindsey Graham）領頭，包含參議院外交委員會主席梅南德茲（Robert Menendez）等6名美國跨黨派參眾議員的訪問團日前剛剛訪問台灣並與蔡英文、台防務部門負責人邱國正等會面。

中國台灣網4月19日報道，梅南德茲會晤蔡英文時曾表示，美對台「支持」包括兩個重點，即「美國不尋求與中國衝突」和「台灣不能挑釁」。

對於外界拿台灣與烏克蘭作比的聲音，中國大陸多次表態，強調台灣是中國領土不可分割的一部分，與烏克蘭是一個主權國家有着根本不同。