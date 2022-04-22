台灣學生曝效法烏克蘭坐等外援　揭露「疑美自衛」致命盲點

俄烏戰事持續超過一個月，近日烏東戰局進入另一階段，台灣社會無不「感同身受」，投射台海衝突爆發後的可能情境。台灣軍事專家張競4月18日在臉書（Facebook）貼出與一位台灣大學生的對話訊息，這名來自台灣南部名校的青年向張競提問：「我們為什麼不學烏克蘭，等戰爭打起來，等人家送武器給我們就好」。



據對話截圖內容顯示，該學生表示：「我是在想，全世界現在都在支援烏克蘭，又送錢又送武器，那我們（台灣）為什麼不學烏克蘭，等到戰爭打起來以後，讓全世界都來幫我們，等人家送武器給我們就好了，平常不要浪費錢去買武器囉！」他並舉蔡英文的說法為所本「蔡總統不是說，中國要是侵略台灣，全世界都會來挺台灣嗎？」從而認為「我們不要再浪費錢去自己買武器，假如真正有戰爭，到時候就會有人送來武器，烏克蘭能有別人援助，台灣一定也能」。張競則在臉書表達無奈，「能說這位同學想法有錯嗎？」

這段對話在台灣網路輿論場引起一些討論，不少看法諷刺這名年輕學子選擇「躺平」的想法。事實上，由於美國在俄烏戰爭中未直接派兵，而是以經援、軍援、聯合盟友制裁俄羅斯的方式「曲線援烏」，質疑一旦台海開戰美國是否馳援台灣的「疑美論」，近期在台灣達到的新高峰。包括馬英九也曾指出，美國頂多出售武器和情報給台灣，但是不可能出兵，許多人認為美國已經不可靠，還是得要靠台灣人「自立自強」，主張延長義務役役期的聲浪也隨之湧現。

台灣軍事專家張競（圖）日前因為演講的緣故和一位台灣中山大學學生對談，這名同學問他：「我們為什麼不學烏克蘭，等戰爭打起來，等人家送武器給我們就好」，讓張競直呼：「能說這想法有錯嗎？」（張鈞凱／多維新聞）

「疑美論」的大量萌生，固然對於戰後即習慣「親美保台」的台灣來說是不小的轉折，但還遠遠不到「質變」的階段。原因在於，當前台灣的「疑美論」可說只是「抗中論」的另一種變形，所謂的「自立自強」依舊創建在台海朝向戰爭態勢的前提，主張跟美國買更多的武器，靠自己的武裝與軍事動員，甚至是鼓勵年輕人勇敢不畏戰，奔向戰場以抵禦對岸敵人來犯。

就此思維底色而言，與蔡英文政府的戰略部署並無二致。例如2019年蔡英文接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪時，即指出台灣的防衛能力可以承受第一波攻擊，之後再希望全世界站出來；2022年3月16日，一向對陸強硬的台灣外長吳釗燮在立法院指出，「台灣防衛要靠自己決心」，但緊接着下一句拋出其重點：「要購足所需自衛武器，美國這方面持續提供台灣武器」。

俄烏戰爭引發台灣立委關切若中國大陸攻打台灣，美國是否將出兵護台？台外交部長吳釗燮3月16日到立院備詢時表示，台灣防衛要靠自己決心，要購足所需自衛武器，美國這方面持續提供台灣武器。（多維新聞）

無論是該名台灣青年有意效法烏克蘭的「坐等外援」論，抑或是「疑美論」當道之下的「台灣自衛」論，嚴格來說都是不自覺把西方將烏克蘭塑造出來的「抗敵英雄」形象套進自己身上，卻沒有從這場殘酷的戰火中學到真正的教訓。與大陸敵我分明在台灣已是根深柢固的主流思維，維持軍事上的壁壘也是多數台人的傾向，但關鍵的問題在於，台灣真要放任兩岸走到非戰不可的地步？台灣又能「自我防衛」到多久？

這兩個關鍵問題，在台灣「烏克蘭情境效應」的發酵下，幾乎沒有得到應有的正視。前美國總統里根（Ronald Reagan）的顧問班多（Doug Bandow），近日在《美國保守派》（The American Conservative）雜誌撰文，強調「華盛頓將對抗俄羅斯到最後一個烏克蘭人」（Washington Will Fight Russia To The Last Ukrainian），該標題便反映了美方對於「代理人戰爭」的真實想法，靠着前線棋子當戰火犧牲的砲灰，美國儘可在大後方迎接敵人的失敗。不妨把班多的標題換兩個詞：「華盛頓將對抗中國到最後一個台灣人」，不就體現了美國對台海戰爭所設定的目標了嗎？

3月12日，蔡英文赴桃園視察台陸軍206旅教召部隊致詞時指出，配合教召的後備軍人「要利用這14天覆習戰場技能，展現守護國家的決心，也保護自己的家人」。（台總統府供圖）

因此，若是單純空談「疑美」，卻未把兩岸真正的癥結放到枱面上來談，反而把內戰歷史遺留下來的「兩岸一中」和平鎖鑰當成是巫婆的毒蘋果，一樣是把台灣人推向戰爭的另一個極端，那麼所謂的「自我防衛」也就成了「華盛頓將對抗中國到最後一個台灣人」的華麗想像與包裝。

至於提出「坐等外援」的那位台灣大學生，如同張競所言「能說他錯嗎」？因為他的想法根源於民進黨政府名為「聲援烏克蘭」、實則「抗中保台」的民粹論述，「和平」被「台獨」綁架的結果，就是這名勇於表達主見的台灣青年和他的同儕們，每個人都有可能成為華盛頓對抗中國的「最後一個台灣人」。當然，為了選舉與政黨利益，大人們把戰爭講成了童話故事，這些令人戰慄的情節在台灣自然被隱藏了起來。