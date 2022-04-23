俄羅斯兩富商先後發生滅門慘案　兩人均與天然氣工業銀行關係密切

俄羅斯兩富商豪門在兩天內先後發生滅門慘案，先是前俄羅斯天然氣工業銀行副總裁與妻女4月18日在莫斯科遭槍擊身亡，另一寡頭則在西班牙上吊，其家人則遭斧頭砍殺。



俄羅斯塔斯社報道，前俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）副總裁阿瓦耶夫（Vladislav Avayev）18日在莫斯科寓所被發現中彈身亡。死者包括阿瓦耶夫，他47歲妻子及13歲小女兒。據稱是其26歲的大女無法聯繫上家人，因而發現這起慘案。

莫斯科調查部門表示，目前優先考量是阿瓦耶夫射殺了妻子與女兒，然後舉槍自盡。阿瓦耶夫一家死因未明，有指是西方對俄羅斯的制裁導致一家出現財務危機，但有鄰居認為阿瓦耶夫不可能殺人，認為一家可能遭到謀殺。

在另一邊廂，在西班牙渡假，55歲俄羅斯寡頭波托申亞（Sergei Protosenya）被發現上吊身亡，妻女則被刺殺身亡。波托申亞的遺體於19日被發現，房間內發現染血的斧頭及刀。

波托申亞是俄羅斯天然氣生產商諾瓦泰克（Novatek）前副總裁與總會計師，諾瓦泰克與俄羅斯天然氣工業銀行關係密切。

波托申亞和妻女租下位於西班牙加泰隆尼亞城鎮一家豪華別墅，要在那渡過復活節假期。當地媒體報導，指波托申亞人在法國的兒子因無法聯絡其家人，在通報警方才發現命案。

據西班牙媒體報導，警方目前傾向是波托申亞先殺死妻女，接著自縊，又或者是全家遭謀殺，然後故意布陣。

兩名富豪都沒有因為俄羅斯入侵烏克蘭，被列入國際制裁名單，目前未知兩人死亡有否關連。