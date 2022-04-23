歐盟「轉軚」？稱或同意使用盧布支持俄羅斯天然氣費用

為應對西方制裁，俄羅斯宣布自4月1日起「不友好國家」與俄羅斯的天然氣交易將以盧布結算。歐盟此前表示，該付款機制將違反制裁。但近日，歐盟透露改口意向。



據美國有線新聞網絡（CNN）4月22日報道，歐盟委員會21日發布指導文件稱，在不違反制裁規定的同時使用盧布向俄羅斯支付天然氣費用是可行的。

在21日發給成員國並在線發布的一份文件中，歐盟委員會表示，莫斯科要求以俄羅斯貨幣支付能源費用的法令「似乎有可能」、「並不排除符合歐盟限制性措施的支付程序」。

不過，委員會表示操作細節尚不清楚。

分析認為，這意味着歐盟可能將同意使用盧布向俄羅斯支付購買天然氣的費用，該文件表明歐盟的立場有所轉變。

俄羅斯衛星通訊社4月23日報道稱，俄羅斯安全會議副主席梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）對此表示，如果沒有俄羅斯的天然氣，歐洲連幾周都撐過不去。

「我們讚賞我們的歐洲夥伴的一貫性和原則性。特別是考慮到，根據國際貨幣基金組織的最新數據，如果沒有我們的天然氣，歐洲能撐下去的時間不超過6個月。說實在的，連幾周都撐不過去。」梅德韋傑夫23日在即時通訊應用程式Telegram這樣寫道。

他還說，歐盟委員會給出了進口俄天然氣時用盧布結算的可能性，並認為歐洲企業還是可遵守俄羅斯總統的法令。

綜合英媒及彭博社消息，英國財政部22日公布的一份文件顯示，英國已向俄羅斯天然氣工業銀行（Gazprombank）子公司授權於5月底前使用盧布支付俄羅斯天然氣款項。

當地時間22日，俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，英國向俄羅斯天然氣工業銀行發放許可證具有實用主義的性質，但這不意味着推遲以盧布結算天然氣的時間。佩斯科夫表示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）已經確定了結算期限。

據了解，英國財政部向俄羅斯天然氣工業銀行發放的支付許可證，有效期至5月31日。