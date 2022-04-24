烏克蘭・持續更新｜埃爾多安先後與俄烏總統通話　澤連斯基籲換俘

俄烏戰事在4月24日踏入第60日，烏克蘭東部已成「主戰場」，而南部戰略港口馬里烏波爾與敖德薩也成為攻擊目標。聯合國數據顯示，截至4月21日午夜，戰爭中已有2,435名平民喪生、傷者人數2,946人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・俄羅斯稱第二階段軍事行動是「全面控制」頓巴斯及烏南。俄軍將領稱要開通通往摩爾多瓦的另一條路，外界憂戰火或蔓延。這個小國內部的複雜情勢也再度成為焦點。

・有烏克蘭國家安全委員會高層稱，該國東部頓巴斯已成為主戰場，俄軍每天持續向當地增兵。

・俄軍方說法稱已控制馬里烏波爾（Mariupol）大部份地區，僅餘亞速鋼鐵廠。烏克蘭稱俄軍對鋼鐵廠恢復空襲，並試圖對它發起攻勢。烏克蘭已派直升機向廠內烏軍運送武器。

4月24日最新消息

1928 俄羅斯全俄國家電視廣播公司24日播出對俄羅斯駐美國大使安東諾夫的采訪。安東諾夫表示，俄駐美使領館工作「事實上」已被美國當局「封鎖」。俄羅斯駐休斯敦和紐約總領館在美國銀行開具的賬戶被關閉，使領館源源不斷接到威脅電話和信件，甚至一度還發生過使館出口被封鎖的情況。

1745 烏克蘭總統辦公室主任顧問波多利亞克24日在社交媒體發文，再次提議與俄羅斯就馬裏烏波爾問題進行特別會談。波多利亞克呼籲俄羅斯在馬裏烏波爾宣布停火，立即向平民提供人道主義走廊，並進行特別談判。

1730 位於烏克蘭南部、面向黑海的第三大城敖德薩（Odessa）遭導彈襲擊。俄軍方部23發聲明稱，這是向一個軍火庫發動導彈襲擊，摧毀美國和歐洲國家大批援烏的武器。

奧德薩市長反駁稱，俄軍所說的軍事目標實際上是一個住宅區，襲擊導致8人死亡，其中一名死者是僅3個月大的嬰兒。

1038 據烏克蘭南方空軍司令部稱，晚上10時在敖德薩地區（Odesa），烏克蘭軍方又擊落了兩枚俄羅斯巡航導彈。 這些導彈是由一艘俄羅斯船隻從黑海發射。

0923 聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）4月25日會先行前往土耳其與總統埃爾多安（Tayyip Erdogan）會談，之後再訪問俄羅斯和烏克蘭。

古特雷斯26日會轉往莫斯科與俄總統普京（Vladimir Putin）會談，並和外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）進行工作午餐，冀討論如何能為烏克蘭帶來和平。古特雷斯28日將前往基輔，與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）、外長庫列巴（Dmytro Kuleba）見面，討論擴大人道援助工作的規模。

0727 澤連斯基發表每日講話，指敖德薩遭俄軍導彈攻擊事件的死亡人數升至8人，當中包括一名3個月大的女嬰。他認為殺害兒童已變成俄羅斯的國家概念，揚言烏克蘭會向所有參與這次攻擊的人士問責。

0625 澤連斯基宣布美國國務卿布林肯及防長奧斯汀24日訪問烏克蘭的消息後，華府暫時未有證實有關說法，惟奧斯汀確是準備出訪歐洲，在26日於德國與盟友討論烏克蘭的安全需要。

0518 土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）宣布，禁止俄羅斯民航及軍機經土耳其領空前往敘利亞，為期三個月。土耳其本身支持反敘利亞總統巴沙爾（Bashar al-Assad）的武裝組織，而今次安卡拉的決定將影響俄羅斯大規模從空中支援巴沙爾政權的計劃。

另外土耳其亦是北約成員國，當地一方面嘗試協調烏俄和談，亦沒有跟隨歐美制裁俄羅斯，但同時禁止俄羅斯軍艦取道土耳其水域前往黑海。

0506 歐洲安全與合作組織（OSCE）指，該組織一批特別監察員（Special Monitoring Mission）在烏克蘭東部頓涅茨克及盧甘斯克地區被扣留，當局正透過所有途徑促使他們獲釋。

該組織的英國分部曾於22日指出，有消息指俄軍扣留該批特別監察員。

0500 烏克蘭計劃與波蘭聯合成立物流公司，大幅提升以鐵路出口烏克蘭穀物等產品能力。烏克蘭國營鐵路公司指出，由於當地港口被俄軍封鎖，因此基輔方面有需要擴大鐵路網絡運送物資。

0432 英國國防部公布最新情報報告，稱有消息指俄羅斯計劃在烏克蘭南部城市赫爾松（Kherson）及扎波羅熱（Zaporizhizhia）徵召當地民眾參軍，情況如俄軍佔領的頓巴斯及克里米亞地區相似，警告此舉違反國際法。

0409 澤連斯基認為，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）先訪問俄羅斯再到烏克蘭的做法是不符合邏輯，稱對方應先理解烏克蘭發生的暴行情況，然後再向俄羅斯問責。

0307 澤連斯基指，期待布林肯和奧斯汀來訪可以帶來一個務實的答覆，認為華府會提供特定措施和武器。他表示歡迎各國領袖到訪烏克蘭，但需要同時提供基輔方面提出的援助。

0226 澤連斯基認為，如果普京仍有常識，就不會使用核彈，但仍不排除這個可能。他亦強調，如果烏克蘭有核武，基輔方面永遠都不會動用。

0135 澤連斯基被問到他是否希望普京面對戰爭罪行審訊時，稱這不是自己希望的事，而是下令作出可恥行為決定的人需要受審。他認為可能需時多年，但大家將會等待，就算自己有生之年等不到，大家的下一代將會等到。

他亦不認為英美停止向烏克蘭供應武器的可能，但烏克蘭別無選擇，奪回土地是唯一出路。

0124 澤連斯基重申，如果俄羅斯殺害馬里烏波爾民眾，並在佔領區舉行虛假建立共和國公投，烏克蘭將不會再與俄羅斯談判。

0120 澤連斯基批評俄羅斯言行不一，稱烏克蘭及歐美盟友難以信任俄羅斯。他亦提到自己24日會與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面。

0117 對於烏克蘭會否像以色列一樣成為全武皆兵的國家，澤連斯基指烏克蘭已經成為清楚需要自我防衛的國家，他相信烏克蘭可以從這場戰爭中勝出，建立最強軍隊，並獲得安全保障，令烏克蘭可以成為歐洲其中一個強大國家。

0114 澤連斯基稱，烏克蘭將會從俄羅斯手上奪回失去的領土，形容這不是需時20至30年的問題，而是烏克蘭是否擁有武器。他表示烏克蘭會一舉收復失地。

0110 澤連斯基表示，自己不怕與普京會面或企圖殺害自己的消息，指烏克蘭民眾顯示他們無懼，因此自己沒有害怕的權利，但承認家人及保鑣團隊憂慮他的安全。

0107 澤連斯基認為任何透過協調的會面不會帶來理想效果，稱仍希望可以直接與普京會面。

0102 澤連斯基在基輔的地鐵站內舉行記者會，被問到是否堅持與普京會面時，稱只有開戰的人才可結束戰爭，他強調自己希望可以結束戰爭，並認為「任何正常的人都會選擇外交途徑而不是走上戰爭之路」。

0040 波羅的海國家拉脫維亞（Latvia）首都里加（Riga）有大批俄語系人士參加集會，反對俄羅斯入侵烏克蘭。當地190萬人口之中，有大約四分一屬俄羅斯裔。

0020 澤連斯基再與英國首相約翰遜（Boris Johnson）通話，討論新階段軍事援助烏克蘭，包括可能提供重型武器。另外他們亦談及進一步經濟援助烏克蘭的計劃。

0000 烏克蘭4月23日稱，烏東兩地區與俄羅斯軍隊的戰況激烈。烏克蘭東北部的烏克蘭東部哈爾科夫州長西涅古波夫（Oleh Sinegubov）在Telegram上說，烏軍與俄軍發生激戰後，重新奪回靠近俄羅斯邊境的三個村莊。「我們的部隊將俄軍趕出貝茲魯基、斯拉廷、普魯江卡的據點。」

他透露，上述激戰發生在22日早上，這些村莊位於烏克蘭第二大城市哈爾科夫以北地區，靠近俄羅斯領土。

盧甘斯克州州長蓋達伊（Serhiy Gaidai）則說，俄軍持續在魯比日內和北頓涅茨克市展開攻擊，指該地區全天候都有炮擊發生。他也呼籲民眾，在可能的情況下趕緊撤離該地區。

0000 塔斯社23日援引俄羅斯國家航天公司總裁羅戈津的話說，俄羅斯計劃最遲在今年秋天部署第一支配備可攜帶核彈頭的「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道導彈的部隊，這支部隊將駐紮在克拉斯諾亞爾斯克地區的烏茹爾，位於莫斯科以東約3000公里處。

俄羅斯國防部4月20日宣布成功試射「薩爾馬特」洲際彈道導彈。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）稱，該導彈能夠突破任何反導系統，將讓企圖威脅俄羅斯的人三思。

0000 盧甘斯克州長稱，位於州內由基輔政府控制的城市持續遭受俄軍炮擊。

0000 歐盟委員會一名高級官員和立陶宛財政部長22日表示，歐洲正在討論對俄羅斯實施第六輪制裁，其中包括對俄羅斯能源市場的打擊。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis），正在考慮的問題其中一個涉及石油禁運。 一直在討論「智能制裁」，起初可能包括關稅而不是全面禁運。

0000 烏克蘭軍方表示，兩枚導彈擊中敖德薩的一處軍事設施和兩棟住宅樓。

0000 烏克蘭總統辦公室負責人：敖德薩發生導彈襲擊，5人死亡、18人受傷。

0000 俄衛網：俄武裝力量三防兵司令表示，美國和北約國家策劃為指責俄羅斯在烏境內使用大規模殺傷性武器的挑釁劇本之一是在馬里烏波爾亞速鋼鐵廠秘密使用該武器，但是俄方有關取消強攻工廠的命令挫敗了他們計劃。

0000 俄衛網：俄羅斯武裝力量三防兵司令基里洛夫表示，烏克蘭4月21日使用無人機向俄軍丟置含有化學藥劑的裝有安瓿容器。

0000 塔斯社23日援引俄羅斯國家航天公司總裁羅戈津的話說，俄羅斯計劃最遲在今年秋天部署第一支配備可攜帶核彈頭的「薩爾馬特」洲際彈道導彈的部隊，這支部隊將駐紮在克拉斯諾亞爾斯克地區的烏茹爾，位於莫斯科以東約3000公里處。

0000 有烏克蘭國家安全委員會高層稱，該國東部頓巴斯已成為主戰場，俄軍並每天持續向當地增兵。

俄羅斯稱其在烏克蘭軍事行動第二階段目標，是全面控制烏南及頓巴斯地區，在頓巴斯與克里米亞之間建立通道。烏克蘭國家安全和國防委員會主席丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）稱，俄方將身在馬里烏波爾的精銳部隊調到東部地區，目前有逾10萬俄軍在烏作戰，當中包括僱傭兵，他們來自敘利亞及利比亞。

0000 烏克蘭總統顧問：俄羅斯軍隊正試圖對馬里烏波爾的亞速鋼鐵廠發起進攻。

烏克蘭當局稱，俄軍對於有烏軍在內的亞速鋼鐵廠恢復空襲。烏克蘭總統顧問在全國電視講話中稱，俄軍正嘗試對鋼鐵廠發動攻勢。

俄羅斯總統普京日前下令對鋼鐵廠停止開火，改為繼續圍困，連一隻蒼繩都不能飛出。俄羅斯及後表示，只要廠內的守軍投降，就會實施人道停火，讓守軍及廠內的平民離開。

回顧4月23日時局：