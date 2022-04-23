俄軍「放眼」摩爾多瓦？　「國中國」也令基希訥烏「如芒刺背」

摩爾多瓦（Moldova）西鄰羅馬尼亞，北面、東面及南面與烏克蘭接壤。 這個位於東歐的內陸國家，在俄羅斯對烏克蘭的軍事行動來到第二階段時突然成為焦點，主因俄軍方將領稱，想全面控制烏南，是為了有「另一條路」通往摩爾多瓦。



俄羅斯軍隊將領4月22日稱，俄軍特別軍事行動第二階段的任務是全面控制頓巴斯地區（Donbass）和烏克蘭南部地區。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）同日警告，俄羅斯侵烏只是個開始，俄軍將攻打其他國家。有東南歐媒體分析稱，摩爾多瓦或是俄軍的下個目標。

俄羅斯2月24日開始入侵烏克蘭，但一直未能攻佔任何一個大城市，如首都基輔，僅稱除了亞速鋼鐵廠外，已解放南部重鎮馬里烏波爾（Mariupol）。

俄方稱，截至3月25日，他們已完成軍事行動第一階段的主要任務、大幅削弱烏克蘭的戰鬥力。他們4月19日宣布展開第二階段軍事行動，加強在烏東的攻勢。

↓下圖為摩爾多瓦的地圖，以及德涅斯特河左岸（Transdniestria）的位置：

Transnistria

29% Russian

29% Ukrainian

23% Moldovan



Transnistria is a Moldovan area that has been “independent” since Russia intervened in 1992 (Battle of Tighina).#USA #Ukraine #NATO to help #Moldova regain #Transnistria.#Russia will not have any land left in any region pic.twitter.com/KuJ7ypS8S8 — CatManDoo (@CatManDoo18) April 22, 2022

烏南是第二階段目標

俄羅斯中部軍區代理司令明尼卡耶夫（Rustam Minnekayev）4月22日稱，俄軍特別軍事行動第二階段的任務是全面控制頓巴斯地區和烏克蘭南部地區。他指全面控制烏克蘭南部，可打通俄方進入摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸（Transdniestria）的通道，他稱當地俄語人口受到壓迫。

德涅斯特河左岸或是跳板

明尼卡耶夫的言論，令外界憂慮俄軍將以德涅斯特河左岸作跳板，準備侵略摩爾多瓦。澤連斯基4月22日亦說：「所有和我們一樣相信生命能戰勝死亡的國家，都必須與我們並肩作戰。 他們必須幫助我們，因為我們是第一個（被俄軍攻擊的目標）。 下一個會是誰？」

俄軍長駐德涅斯特河左岸

從地理位置方面看，「跳板」之說有它的理據。德涅斯特河左岸位於烏克蘭西南部邊境與摩爾多瓦東部邊境之間。

它是一個與俄羅斯保持聯繫的分離地區，自1992年起，約有2,000名俄軍駐守當地，目前當地仍約有1,500名俄軍。部份俄軍是「維和人員」，另外一些人則是俄羅斯軍隊行動組（OGRT，暫譯）的成員。OGRT隸屬於俄羅斯西部軍區，他們守衛德涅斯特河左岸的軍火庫，被摩爾多瓦和西方國家視為非法行動。

摩爾多瓦：圖為2021年10月28日，摩爾多瓦首都基希訥烏政府建築物上的摩爾多瓦國旗。（Getty）

摩爾多瓦無力控制

國際社會普遍視德涅斯特河左岸地區為摩爾多瓦的一部分，但摩爾多瓦政府承認他們不能控制當地。

對於明尼卡耶夫4月22日的言論，摩爾多瓦只能作出外交抗議。摩爾多瓦外交部4月22日說，他們已傳召俄羅斯大使並向對方表達深切關注。

摩方指，有關德涅斯特河左岸地區俄語人口受到壓迫的說法是無根據的，摩爾多瓦是中立國家，這原則須得到包括俄羅斯在內的所有國際行為者的尊重。

摩爾多瓦：圖為2022年4月23日的Google地圖截圖，顯示從烏克蘭南部的敖德薩州經過德涅斯特河左岸地區（圖中的聶斯特河沿岸），再進入摩爾多瓦的路線。（Google地圖截圖）

專家推測俄軍路線

美國有線新聞網絡（CNN）國家安全分析家霍爾（Steve Hall）4月22日按照明尼卡耶夫的說法，推測俄軍從烏克蘭經德涅斯特河左岸地區，進入摩爾多瓦的路線。他稱德涅斯特河左岸地區已有俄軍，他們將嘗試從當地開始推進到摩爾多瓦內部，而在這之前，俄軍要先控制烏克蘭南部的敖德薩州（Odessa）。

他說敖德薩州是個關鍵的戰術和戰略地點，俄方攻佔此地後，就可向西進入德涅斯特河左岸地區，與當地的駐軍集合，再向摩爾多瓦推進。

霍爾稱，當俄軍控制烏東地區、南部重鎮如馬里烏波爾、再拿下敖德薩州後，烏克蘭南部整個沿海地區就會被俄方控制，令烏方完全與黑海隔絕、大受打擊。惟他指俄方要達到這目標並不容易。

有指俄軍不會入侵摩爾多瓦

有專家則認為俄軍依照明尼卡耶夫的說法來入侵摩爾多瓦的可能性不大。俄羅斯網上期刊「謎」（Riddle）的政治分析家巴爾巴申（Anton Barbashin）4月23日稱，德涅斯特河左岸地區對俄羅斯來說沒太大戰略價值，向當地派遣更多軍人只會製造更多問題，更可能令各國對俄方頒布更多制裁措施，以及破壞俄摩關係。

摩爾多瓦目前表示他們保持中立，也不會加入北約（NATO）。因此或者對俄羅斯來說，摩爾多瓦可能構成的威脅不大，也不迫切，如俄方選擇入侵當地、令兩國關係破裂，的確未必是明智之舉。

烏克蘭：圖為2022年4月21日，一名烏克蘭軍人在別列佐夫卡執行任務。（AP）

戰事或持續至年底

美國有線新聞網絡（CNN）4月15日引述兩名歐洲官員稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）對歐洲盟友說，美國相信俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭有可能持續至2022年底。若俄羅斯真的從烏克蘭出發、攻打摩爾多瓦和其他國家，美方的說法或許會成為現實。

明尼卡耶夫4月22日表示，俄羅斯現在看來正與全世界交戰，全世界都反對俄方，不過他們（反對俄方的國家）從來都不喜歡俄羅斯。他說：「我們沒發動這場戰爭，但我們會結束它。」

全稱為「德涅斯特河沿岸摩爾達維亞共和國」的「德涅斯特河左岸」是歐洲數個未被普遍承認的國家之一，由親俄分裂勢力「管治」。它位於摩爾多瓦東部的德涅斯特河沿岸地帶，大部份領土在德涅斯特河東岸，於是又被稱為「德涅斯特河左岸」、「外德涅斯特河」或「德左岸」。

「德左岸」的獨立源於蘇聯解體後摩爾多瓦的一場內戰，起因是由於德左岸的人不滿摩爾多瓦政府試圖將國土併入羅馬尼亞版圖，並取消俄語的官方地位。俄羅斯派出一支維和部隊干涉內戰，成了德左岸的靠山。這個「國家」多次公開要求加入俄羅斯聯邦，但沒得到俄羅斯的正面回應。「德左岸」的地位沒有得到廣泛承認，俄羅斯也是其中之一。

「德左岸」之所以維持「特殊地位」，全靠掌握着基希訥烏（Chisinau，摩爾多瓦首都）政權的命脈——電力。蘇聯時代電力極不穩定，「德左岸」保證了蘇聯航空科技研究以及尖端武器製造的順利發展。因此，倘摩爾多瓦稍有什麼風吹草動，「德左岸」隨時能對摩爾多瓦斷電。