中國駐所羅門群島大使館：美方威脅中所安全合作是霸權思維

對於中國與所羅門群島（Solomon Islands）近期簽署安全協議一事，美方威脅將作出必要反應。中方對此回應稱，這事再次暴露出美國一些人的霸權思維。



中國駐所羅門群島大使館官方微信4月24日發布回答記者提問內容，對美方干擾阻撓中所安全合作表示反對。

大使館表示，美方代表團訪所期間公然就中所安全合作向所政府發出威脅，再次暴露出美國一些人的霸權思維、霸道心態、霸凌行徑。

大使館稱，中所兩國在平等和相互尊重、互不干涉內政基礎上開展安全等各領域合作，符合國際法和國際慣例，有利於地區穩定與發展。

大使館指出，中所雙方多次強調，所謂中國在所建立軍事基地的說法完全是少數別有用心的人編造出來的假消息。中所建交以來，雙方各領域交流合作不斷取得豐富成果，受到兩國人民的熱烈歡迎。任何企圖在太平洋島國地區煽風點火、渲染緊張、挑動對立的做法都不符合地區國家共同利益，也是不會得逞的。

4月22日，美國白宮高級代表團訪問所羅門群島，與所總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）討論了中所近期簽署的安全協議。美方稱，該協議對地區安全和美及其盟友具有潛在風險，如果下步繼續建立永久性軍事存在、力量投放或軍事設施，美方將存在嚴重關切並作出必要反應。

白宮在聲明中提到，所羅門政府官員與美國高層人員會面時曾指出有關協議純粹在當地有效，但華府認為協議可能影響地區安全，因此對協議的目的、範圍及透明度表達憂慮。