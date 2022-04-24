提及中國　新喀里多尼亞獨派籲再辦公投　稱獨立可保法國印太利益

法國海外屬地新喀里多尼亞數個支持獨立的政黨呼籲支持者抵制4月24日舉行的總統選舉第二輪投票，獨派的帕利卡黨（Palika Party）還因應中國和所羅門群島正式簽署雙邊安全合作框架協議表示，如法國想要在太平洋地區擁有經濟和政治利益，法國需要允許讓新喀里多尼亞舉行第4次獨立公投。



英國《衛報》引述帕利卡黨發言人11日稱：「中國在這個區域無所不在造成一個問題。法國在上次公投中用『反對』（獨立讓新喀里多尼亞）留下來。如果他們（法國）想維持經濟和政治影響力，讓我們像2個主權國家那樣對話，而不是這種延續殖民權力關係的單方面方法」。

這名發言人表示，他們要求第4次公投。

新喀里多尼亞鄰近所羅門群島。

帕利卡黨所稱的是中國在4月19日宣布，中國外長王毅和所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）簽署了中所政府間安全合作框架協議。

中國駐所羅門群島大使館4月24日稱，中所兩國在平等和相互尊重、互不干涉內政基礎上開展安全等各領域合作，符合國際法和國際慣例，有利於地區穩定與發展。

大使館指出，中所雙方多次強調，所謂中國在所建立軍事基地的說法完全是少數別有用心的人編造出來的假消息。中所建交以來，雙方各領域交流合作不斷取得豐富成果，受到兩國人民的熱烈歡迎。任何企圖在太平洋島國地區煽風點火、渲染緊張、挑動對立的做法都不符合地區國家共同利益，也是不會得逞的。

所羅門群島：圖為2019年10月9日，所羅門群島總理索加瓦雷（右）與中國國務院總理李克強（左）一起在北京檢閱儀仗隊。（AP）

所羅門群島總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）3月29日證實中所就安全協議進行談判時稱，「我們沒有受到新朋友的任何壓力，也無意要求中國在所羅門群島建立軍事基地。」 他同時指，外界對當地與中國討論安全協議的批評是非常侮辱。

索加瓦雷當時稱：「議長先生，我們無意捲入任何地緣政治權力鬥爭。」他補充稱，所羅門群島不會「選邊站隊」。