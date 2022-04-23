突破警務合作　中國所羅門群島安全協議為何震動美澳？

進入4月下旬，有關中國在南太平洋英聯邦島國所羅門群島的佈局突然有所進展。到19日，北京宣布，中國外長王毅和所羅門群島外長馬內萊（Jeremiah Manele）簽署了中所政府間安全合作框架協議。



由於美國、澳洲等國早就大事渲染這份曾被「所羅門群島內部人士」披露的協議包含「中國派兵」等內容，一時間，西方世界便突然驚詫起來，似乎中國海軍基地真的像在吉布提一樣，在所羅門群島的核心，其首都霍尼亞拉（Honiara）所在的瓜達爾卡納爾島

（Guadalcanal）上建了起來。即便事實並非如此，但北京的行動仍然形成了一種質變。

亂中取勢

直到目前為止，西方的所有猜測與推斷基本不成立，且不說中國與所羅門群島之間的協議尚未披露具體文本，單是西方所期待見到的中國艦隊，至今仍未出現在瓜達爾卡納爾島的海岸線上。西方世界在所羅門群島能見到的中國人除了從事漁業、農業和進出口的商業人員之外，就只剩外交人員和警務合作人員了。

但單就所羅門群島的具體情況來說，中國也的確做出了一點相對切實的舉動。2021年12月，在所羅門群島發生騷亂後，中國隨即加大對所羅門群島的警務裝備輸出，目前，所羅門群島總兵力不超過1,200人的警隊已全面換裝中國警用槍械，另有中國教官參與指導。如將此舉概括為「中國軍援所羅門群島」，似乎是有幾分道理的。它意味着所羅門群島當局第一次在多年動亂後取得了一支真正由自己掌握的武裝力量。這相較於中國多年來在南太平洋的經營，已形成了一種質變。

從某種意義上來說，掌握警隊已經成為掌控所羅門群島的關鍵指標。譬如在2003年所羅門群島第一次因嚴重內亂向外求援後，澳洲、新西蘭等國大批軍警領銜的「所羅門群島區域援助團」正式登上瓜島，開始其「維和」行動，第一時間解除了當地尚存的警隊的武裝。並以其軍警行使管轄能力。這一選擇也讓所羅門群島的大權長期旁落達14年之久。

對於這一長達14年的進程，所羅門群島內部有兩種聲音。一種以現任總理索加瓦雷（Manasseh Sogavare）為代表，他認為澳洲主導的這一行動破壞了所羅門群島的主權，另一種則以前總理西庫瓦（David Derek Sikua）為代表，他們認為澳洲軍警提供了安全。但隨着澳洲、新西蘭主導的「援助團」直到2014年後才重新把軍警權限釋放給本地警隊，所羅門群島警隊到2015年後才開始緩慢地重新武裝，這種長期喪失包括警察權在內的主權，並被周邊強國把持國政的局面無疑是小國精英難以忍耐的。

遺憾的是，所羅門群島缺少自保能力的現狀須臾難以解決。即便是尋求主權的索加瓦雷還是在2017年與澳洲簽署了一份旨在呼籲澳洲「在有事時派兵」的雙邊安全協議，這份協議也讓他在2021年當地發生暴亂時第一時間召喚來了澳洲軍警前來鎮壓。

但這種行為終究只能治標，所羅門群島本地媒體人的消息顯示，索加瓦雷及霍尼亞拉的上層人士大都意識到，2021年的騷亂與所羅門群島2019年從台北轉向北京的外交行動有很大關係，加之澳洲總理莫里森（Scott Morrison）亦在騷亂發生後，宣布對於當時島內反對派要求索加瓦雷下台之間的內部爭持「不持立場」，其所協助保護的關鍵基建也不包括國民議會和行政機關建築等政治意味濃厚的地點——後者將由所羅門群島政府的武裝保護。

這樣一來，給所羅門群島警隊第一時間送去防暴用品的北京就以其雪中送炭的方式最終贏得了索加瓦雷當局的信任。此舉也讓兩國草擬並商議的安全合作框架協議等文件的推進速度大大加快了。

直到目前為止，所羅門群島的國防與警務仍然需要2017年時締約的澳洲軍警的幫助。（美聯社）

佈局加速

就目前局面來看，中國已同所有10個建交島國簽署共建「一帶一路」合作文件，基本上以農業為代表的「惠民生合作項目」覆蓋了相關合作國家。在薩摩亞，中國以農業介入的方式較為典型，中方幫助援建了太平洋島國最大的綜合性示範農場、9個農業站和100個示範農户的農業推廣體系，累計幫助當地培訓上萬人次。在巴布亞新畿內亞，中國在推動捐助基建設施之餘，亦援助菌草、旱稻種植等技術項目解決温飽問題。

在這一基礎上，北京也在2021年10月21日推出了有9國參與的中國-太平洋外長會聯合聲明，其中「中方表示將繼續在力所能及範圍內為太平洋島國發展經濟、改善民生提供支持和幫助」業已成為北京繼續進出南太平洋的關鍵口號。而今，他在所羅門群島的舉措，也算是一種穩健的推動。

此外，中國在所羅門群島的這一成果可能也變相對沖了此前他在薩摩亞遭遇的宣傳領域的頓挫。西方世界曾經在2021年5月到7月間因薩摩亞新總理馬塔阿法（Fiame Naomi Mataʻafa）「擱置」一起涉中資港口項目而歡欣鼓舞。該項目位於薩摩亞主島烏波盧島的瓦伊烏蘇灣（Vaiusu Bay），立項頗久卻最終未能啟動。薩摩亞的「環保人士」和西方觀察家均稱該港口可能會被中國充作「軍港」，並使薩摩亞陷入債務危機云云。

不過，分析人士也大都能發現，該項目是薩摩亞下野的前總理伊拉埃帕（Tuilaepa Sailele Malielegaoi）的計劃，此人試圖從中國處取得融資，而北京對此仍停留在可行性研究階段。

隨着薩摩亞在2021年12月確認加入首次中國-太平洋外長會聯合聲明，到2022年4月，兩國開始恢復高級首腦對話，至此，這場持續一年有餘的風波也在逐漸平復。而北京在所羅門群島的突破，也徹底蓋過了這場風頭。

環顧中國在南太平洋的佈局，外界似乎可以發現，所羅門群島只是近期北京在該區域行動較為突出的一環。隨着中國開始正式對所羅門群島的國防力量加以投資，看來，中國在南太平洋的產業也終於從農業、漁業或者航天測繪設施轉移到了國家安全及力量投射的層面。雖然這一切僅僅只是個開始，但它的前景似乎是值得進一步關注的。