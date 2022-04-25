莫里森：中國在所羅門群島建基地　是不能觸碰的紅線

美國和澳洲先後派出代表團前往所羅門群島，試圖阻止與中國簽署安全合作框架協議失敗。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）4月23日表示，中國在所羅門群島的基地將是「紅線」。



據澳洲廣播公司（ABC）4月23日報道，莫里森在講話中提到，中國在所羅門群島建設基地，對於澳洲和美國來說，這將是一條不能觸碰的「紅線」 。

莫里森說，「我們致力與新西蘭夥伴、當然還有美國夥伴的合作。當涉及這些問題時，我和美國站在同一條紅線上。我們不會允許在我們家門口、在我們的地區內建中國海軍基地。」

不過，莫里森沒有透露，如果北京越過這條「紅線」，坎培拉方面將如何回應。

澳洲副總理喬伊斯（Barnaby Joyce）則認為，所羅門群島與中國簽署協議，將自己的主權置於威脅之下。中國在所羅門群島建立基地將被澳洲視為「恐嚇戰術」。

對此，中國駐所羅門群島大使李明4月24日反駁稱，中所安全合作光明磊落，沒有地緣政治意圖，不會侵犯所羅門群島的主權、干涉其內政。

中國駐所羅門群島大使館發言人4月24日反對美方干擾阻撓中所安全合作。批評美方代表團訪所期間公然就中所安全合作向所政府發出威脅，再次暴露出美一些人的霸權思維、霸道心態、霸凌行徑。