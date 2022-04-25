朝鮮未按計劃舉行建軍90周年閲兵　韓國分析原因

朝鮮並未按照計劃於4月25日凌晨舉行建軍90周年的大規模閲兵式，韓國軍方與情報部門分析原因，韓國統一部做出回應。



據韓聯社報道，韓國軍方4月25日發布消息，朝鮮當天凌晨未舉行朝鮮人民革命軍（抗日遊擊隊）建軍90周年紀念閲兵式。

據韓國軍方介紹，曾有跡象表明朝鮮將從當地時間4月25日零時起在平壤金日成廣場舉行閲兵式，但截至目前尚無有關動向。

《勞動新聞》和朝中社等朝鮮官媒25日上午也沒有報道朝鮮人民革命軍建軍90周年紀念閲兵式消息，只報道有關社論及紀念活動。

韓國軍方和情報部門正就朝鮮未舉行閲兵式的原因進行分析。部分觀點指出，考慮到氣象廳和朝中社曾預測平壤等部分地區前一日出現降雨天氣，閲兵式可能因氣象條件被延後。

韓國統一部4月25日就朝鮮未照計劃於當天凌晨舉行朝鮮人民革命軍（抗日遊擊隊）建軍90周年閲兵式一事表示，密切關注相關動向。

韓國統一部代理發言人車德哲（音）在記者會上表示，從過去的情況來看，朝鮮並非每年都在固定的時間段閲兵。朝鮮舉行閲兵後，通常會於次日通過《勞動新聞》等媒體進行報道，並轉播現場錄製畫面。

就朝鮮沒有舉行閲兵式的原因，韓國統一部以涉及國防軍事機密為由沒有回答。