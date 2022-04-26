烏克蘭｜傳瑞典芬蘭擬5月中申請加入北約

北歐媒體4月25日引述消息指，芬蘭與瑞典政府有意最快在5月中旬一起申請加入北約。



芬蘭媒體《晚報》（Iltalehti）報道，瑞典政府25日建議與芬蘭同一時間遞交申請加入北約，芬蘭政府已經同意有關提議。瑞典媒體《快報》（Expressen）引述政府消息證實上述報道。

據芬蘭《晚報》指出，芬蘭和瑞典領導人計劃在5月16日這一週會面，之後公布兩國申請加入北約的計劃。

俄媒《今日俄羅斯》（RT）網站25日引述瑞典《晚報》（Aftonbladet）報道，美國和英國已經向瑞典承諾，如果瑞典提出申請加入北約，將在瑞典正式加入前，便會為其提供軍事保護。

報道引述消息人士稱，雖然北約成員國被禁止向非成員國做出任何正式的保護承諾，但他們仍可採取非正式的措施，例如在瑞典駐軍、舉行軍事演習，以及提供「政治支持」。

RT稱，儘管瑞典自19世紀以來一直保持中立，但據報該國準備放棄其不結盟政策，在今年加入美國領導的軍事集團北約。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）曾表示，因俄烏衝突爆發，該國周圍安全環境發生變化，因此可考慮申請加入北約。瑞典首相安德松（Magdalena Andersson）也曾指，瑞典不排除加入北約的可能。