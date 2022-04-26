巴基斯坦卡拉奇大學孔子學院附近炸彈爆炸　4人死亡包括3名中國人

巴基斯坦南部卡拉奇大學（University of Karachi）26日發生自殺式炸彈襲擊，疑是針對中國人所為。據美聯社報道，事件中有4人死亡，包括3名中國人及1名巴基斯坦籍司機。當地分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）事後承認發動襲擊。



巴基斯坦爆炸案：圖為2022年4月26日在事發現場，車輛嚴重損毀（AP）

據大學所指，爆炸中另有一名中國公民及一名巴基斯坦籍守衛受傷。

爆炸地點鄰近大學內的孔子學院，美聯社指3名中國籍死者包括一位孔子學院高層，另有兩名老師。

女子走近車輛後發生爆炸

警方指初步調查顯示這次襲擊牽涉自殺式人肉炸彈，閉路電視影像顯示一名身穿全身罩袍的女子當時走近一部車輛，之後發生爆炸。事後有關當局已派員到場救援。

分離組織俾路支解放軍（Balochistan Liberation Army）之後發表聲明，承認發動襲擊，並指該女子的名字是Shari Baloch。