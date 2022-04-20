巴基斯坦政府新內閣宣誓就職　成員主要來自反伊姆蘭汗兩黨

巴基斯坦新任總理夏巴茲·謝里夫（Shehbaz Sharif）的新內閣4月19日宣誓就職。內閣成員主要來自兩個政黨，它們推動對前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的不信任投票。



巴基斯坦穆斯林聯盟謝里夫派（PML-N）與巴基斯坦人民黨（PPP）長期不和，但他們聯合起來推動對伊姆蘭汗的不信任投票，最終令伊姆蘭汗被罷免。夏巴茲·謝里夫的內閣成員主要來自這兩個政黨。

法媒19日稱，分析家阿斯卡里（Hasan Askari）表示，夏巴茲·謝里夫要令內閣成員朝同一個方向前進將是艱難的任務，因為一些政黨有地方和區域利益，另一些政黨有國家利益。阿斯卡里稱，如果內閣成員處理經濟問題，其他問題就會被解決，但若情況惡化，所有人都會責怪佔多數的穆斯林聯盟謝里夫派。

伊姆蘭汗呼籲在2023年10月前提前舉行大選，在他所屬的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf），大部分議員已退出國會。報道稱，因此夏巴茲·謝里夫的新政府可執政多久，仍有待觀察。