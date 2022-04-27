烏克蘭局勢｜俄羅斯暫停向波蘭及保加利亞供應天然氣

撰文：張子傑
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波蘭及保加利亞政府4月26日分別表示，俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）通知該兩國停止供應天然氣，是俄羅斯入侵烏克蘭以來，首次有歐洲國家的天然氣供應遭俄羅斯中斷。

美聯社報道，歐洲國家目前分別以歐元及美元支持天然氣費用，但烏克蘭爆發戰爭及多國制裁俄羅斯之後，莫斯科方面要求以盧布及向Gazprom支付天然氣費用，不過保加利亞政府指有關付款要求違反現有採購合約，亦令保加利亞可能面臨收不到天然氣的風險，因此表明拒絕。

保加利亞有90%天然氣由俄羅斯引入，該國政府稱，當局正與國營天然氣公司尋找替代供應，並強調目前無意限制當地天然氣使用量。

另一東歐國家波蘭亦證實，國營天然氣公司PGNiG接獲Gazprom通知，從27日起停止從亞馬爾—歐洲管道（Yamal-Europe）向波蘭提供天然氣。波蘭方面指，俄羅斯要求以盧布支付費用的決定違反合約精神，氣候部長莫斯克瓦（Anna Moskwa）認為，波蘭早已準備面對這個情況，當地多年來已經減少對俄羅斯能源的倚賴，並透過分散採購方式令波蘭在能源供應上獨立，重申民眾不會面對天然氣不足問題。

波蘭在1990年代開始減少進口俄羅斯能源，預計在2022年內可以完全擺脫引入俄羅斯天然氣，該國最近亦停止購買俄羅斯煤炭。華沙政府同時呼籲其他歐洲國家減少倚賴俄羅斯能源。

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