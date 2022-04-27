文在寅卸任前訪問　稱韓國不是蝦米不應妄自菲薄

韓國總統文在寅，在卸任前出席電視訪問，談到日本及朝鮮等議題。文在寅稱日本近年持續右傾化，又稱新政府使用「先發制人」等字眼應對朝鮮，都不是與朝鮮正確打交道的方法。



文在寅4月26日出席JTBC電視台訪問，作為卸任前的總結。其間文在寅談到日本，他稱韓國政府沒有改變立場，但日本卻逐漸右傾化，轉變了態度。他表示在前首相安倍晉三的時代，韓日關係惡化，同時日本右傾化得很明顯。

對於安倍的評價，文在寅稱安倍是一個很懂禮節的日本人，但對於他的領導能力，文在寅表示不予置評。至於新政府下韓日關係能否有所改善，文在寅表示他不會樂觀。

圖為2018年4月，韓朝兩國接觸讓朝鮮半島降溫，成為文在寅執政初期的彪炳政績。（AP）

對於朝鮮半島關係，文在寅稱兩韓關係無法進一步發展令人遺憾，但這5年來兩國未發生衝突應值得評價。他指目前不會對朝鮮領袖金正恩領袖作出評價，他稱當時金正恩是一名好的對話伙伴，但朝鮮日前發生了洲際彈道導彈，已經超越了紅線。

文在寅補充新政府以強硬言辭對待朝鮮令人郁悶，在除了軍事衝突韓國無法在其他地方懲戒朝鮮下，把情緒顯露在臉並不明智。他又稱新政府說錯一句話即可讓局勢陷入緊張，新政府在競選期間使用「先發制人」、「管教」朝鮮等的字眼並不恰當，希望新政府上台後謹言慎行。

對於中美矛盾，文在寅表示韓國應追求實利，不應在中美之間選邊站隊。他表示不應妄自菲薄把韓國想像成列強鯨魚夾縫中要遭殃的蝦米，韓國的實力最少可比作海豚。