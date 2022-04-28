中國駐美大使秦剛：中美應把握互利共贏本質　不陷入修昔底德陷阱

中國駐美國大使秦剛4月26日表示，中美應該堅持全球戰略視野和長遠歷史眼光，把握中美相互依存、互利共贏的本質，避免一時一事導致雙方誤解誤判，既不讓中美陷入「修昔底德陷阱」，也不上演「大國政治的悲劇」。他又指台灣問題是中美關係中最重要、最敏感的問題。



據新華社報道，秦剛4月26日以線上形式出席在北京舉行的美國會代表團首次訪華50周年紀念活動，他致辭時指紀念活動的目的是以史為鑒，推動中美關係保持正確航向。

他表示當前中美關係嚴峻復雜，「我們不能只盯著彼此的分歧，要牢記雙方的共同利益，拿出戰略遠見、政治勇氣和外交智慧。」

他又指，中美應該堅持全球戰略視野和長遠歷史眼光，要登高望遠，洞察時代潮流，順應民眾呼聲，把握中美相互依存、互利共贏的本質，避免一時一事導致雙方誤解誤判，既不讓中美陷入「修昔底德陷阱」，也不讓中美間上演「大國政治的悲劇」。

報道指，他強調中美要互相尊重、平等相待，避免用美國的尺子衡量中國，避免「民主對抗威權」這樣意識形態化和非黑即白的敘事，避免用「競爭」簡單化定義中美關係。

圖為2022年3月22日，中國駐美國大使秦剛在中美農業圓桌論壇上發表講話。（中國駐美國大使館）

秦剛又談到台灣問題是中美關係中最重要最敏感的問題，事關中國的核心利益，一中原則是中美關係不可撼動的政治基礎，也是不可逾越的紅線，「我們希望美方信守50年來在台灣問題上的政治承諾，停止掏空一中原則，停止縱容支持『台獨』行徑，停止在中美關係中打『台灣牌』。唯有這樣才能真正維護台海和平穩定，才能避免中美間出現重大危機。」

什麼是修昔底德陷阱？

古希臘時代的雅典將軍及史學家修昔底德（Thucydides）曾在《伯羅奔尼撒戰爭史》中寫到，「伯羅奔尼撒戰爭的無可避免，肇因於斯巴達對雅典崛起的恐懼」，成為「修昔底德陷阱」此詞的由來，意思是一個新興崛起的大國必然挑戰既存大國，既存大國也必然予以回應，使得兩者間必然發生戰爭。