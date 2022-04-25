日本北海道觀光船海難11死　船家早有「前科」同行戲稱「潜水艦」

撰文：洪怡霖
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日本一艘觀光船在北海道知床半島附近海域失去聯絡後，日本海上保安廳4月25日證實，前一天再尋獲一具兒童遺體，令是次海難死亡人數增加到11人。

富士新聞網（FNN）和日本放送協會報道，24日下午11時過後，海上保安部的巡視船搜救到一名3歲、已不省人事的女童。她送院後證實死亡。

知床遊覽船公司社長24日向家屬說明意外狀況並致歉，家屬要求追究責任。

根據英媒，搜救人員25日繼續使用飛機和巡邏艇搜尋涉事的KAZU I號。海上保安廳表示，在找到更多證據或船隻殘骸前，難以斷定究竟發生什麼事。

國土交通省已對知床遊覽船啟動特別監查。日本《東京體育》報道，KAZU I號出航當天，即23日，海面波濤洶湧，外出捕魚的漁船因天氣相當惡劣而返回港口之際，KAZU I號卻單獨、強行出航。

▼知床遊覽船前員工對事件發表意見，稱天氣不好便不應出海▼

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早有前科？

報道指，這間公司已非首次罔顧海象與天氣勉強出海，KAZU I號2021年與漂浮物相撞導致3名乘客受傷，還曾兩度在淺水水域擱淺，2021年2月又被拍攝到船上有裂痕。為賺觀光財，不管天氣多糟，KAZU I號都得出海，業界早已嘲諷它為「潛水艦」。

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