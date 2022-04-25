日本北海道觀光船海難11死　船家早有「前科」同行戲稱「潜水艦」

日本一艘觀光船在北海道知床半島附近海域失去聯絡後，日本海上保安廳4月25日證實，前一天再尋獲一具兒童遺體，令是次海難死亡人數增加到11人。



富士新聞網（FNN）和日本放送協會報道，24日下午11時過後，海上保安部的巡視船搜救到一名3歲、已不省人事的女童。她送院後證實死亡。

知床遊覽船公司社長24日向家屬說明意外狀況並致歉，家屬要求追究責任。

根據英媒，搜救人員25日繼續使用飛機和巡邏艇搜尋涉事的KAZU I號。海上保安廳表示，在找到更多證據或船隻殘骸前，難以斷定究竟發生什麼事。

國土交通省已對知床遊覽船啟動特別監查。日本《東京體育》報道，KAZU I號出航當天，即23日，海面波濤洶湧，外出捕魚的漁船因天氣相當惡劣而返回港口之際，KAZU I號卻單獨、強行出航。

▼知床遊覽船前員工對事件發表意見，稱天氣不好便不應出海▼

学生時代に知床の観光船でアルバイトをしていた身なので、今回の事故は非常に胸が痛いです。



あそこには大小様々な観光船の会社があって、今回事故を起こしてしまったのは小型船のうちの一社です。



違う会社と混同しないように注意してください。流氷観光船で有名な『おーろら』も無関係です。



続く — しろまる最北日記 (@Asuka_Shiromaru) April 23, 2022

早有前科？

報道指，這間公司已非首次罔顧海象與天氣勉強出海，KAZU I號2021年與漂浮物相撞導致3名乘客受傷，還曾兩度在淺水水域擱淺，2021年2月又被拍攝到船上有裂痕。為賺觀光財，不管天氣多糟，KAZU I號都得出海，業界早已嘲諷它為「潛水艦」。