日本北海道觀光船海難　尋回10人全部罹難　出事原因可能是「它」

日本放送考協會（NHK）4月24日消息，一艘載有26人的觀光船23日在日本北海道知床半島附近出事，在通報船身進水下沉並求救後失去聯絡。日本海上保安廳發布最新聲明稱，現場海域發現的10人已全部遇難。目前，搜救活動正在持續。



NHK引述日本海岸防衛稱，在現場附近水域或岩石上發現合計10人，當時有8人無意識。不過海上保安廳最終確認他們全部遇難。此外尚有16人仍然失蹤。

一艘在北海道知床半島近海海域航行的觀光船4月23日下午向日本海上保安廳求救，稱船身已進水。

日本海上保安廳消息稱，23日下午1時15分左右，在知床半島近海海域航行的KAZU I號觀光船利用無線及電話方式求救稱：「船頭進水，已開始下沉，引擎無法使用。」

觀光船下午2時左右向航運公司報告稱「船頭已出現30度左右的傾斜」，之後它便失去聯絡。

KAZU I出事時合計載有26人，包括船長1名、甲板員1名及乘客24名，當中包括2名兒童；已知26人都已穿上救生衣，但該處海水水溫可能僅有攝氏2到3度左右。

日本一艘載有26人的觀光船在4月23日下午在北海道知床半島海域通報將沉沒後失去聯絡，現時船上人員情況仍未清楚。（圖取自知床觀光船網頁shiretoko-kazu.com)

出事時觀光船上載有24名乘客，包括2名兒童。此外還有1名船長和1名船員。航運公司向海上保安廳報告稱，乘客和工作人員全部有穿救生衣。

海上保安廳及接到災害救援派遣請求的航空自衛隊已經派遣巡視船和飛機，在事發現場的斜裡町近海海域進行搜救。

海上保安廳第1管區海上保安本部稱，截至24日上午11時，陸續在知床岬海角等現場附近海域發現9名被認為是觀光船上的人員，9人已獲救，但至少有7人處於昏迷狀態，已被送院救治。

出事或與大浪有關

關於觀光船出事原因，估計有關方面仍需一段時間進行調查，然而就事發經過而言，引起外界注意的是當天海象狀況不佳，當地海象資訊顯示，浪高從1.9米突然暴增至3米。

位於北海道斜里町的宇登呂漁業協同組合（類似漁業合作社）稱，今天發生意外現場周邊海域浪高，出海作業的漁船都在上午返回港口。

宇登呂漁業協同組合說，如海上保安本部有提出要求，他們會做好趕赴現場的準備。

KAZU I是知床遊覽船公司所擁有的一艘觀光船，公司方面稱，KAZU I當天上午10時從北海道斜里町宇登呂的港口出海，抵達知床半島最頂端的知床岬後折返，原本預定下午1時返抵出發點的港口。