烏克蘭｜西方持續軍援　俄烏戰事將走去何方｜新聞背後

西方國家不斷增加對烏克蘭的援助，並逐漸提升目標，由「不敗」到「戰勝」俄羅斯。由最初的人道援助到情報、彈藥和防禦軍備，到今天的重型武器，俄烏的戰事會最終走向何方？



美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）在4月25日表示，西方的目的，是要削弱俄羅斯，到其沒無法再侵略和威脅鄰近國家。在一天後，英國的國防官員表示，在烏克蘭境內使用西方武器，攻擊俄羅斯是「完全合法」。

這會是一個西方態度的轉變，由最初的協防，到隱含主動攻擊的目標，西方要讓烏克蘭在這次俄烏戰爭中取勝。這亦意味着，西方會繼續提供大量的武器前往烏克蘭前線。

圖為4月7日，烏克蘭米達列斯正在訓練的烏軍。烏軍士兵正學習使用瑞典的反坦克火箭砲。（AP）

北約與俄羅斯未正式宣戰，但烏克蘭實質已正為西方與俄羅斯進行代理戰爭。俄羅斯亦清楚他們實質是和誰戰鬥，因此對西方持續提供武器深表不滿。俄羅斯已向美國發出外交照會，並警告爆發第三次世界大戰的可能性。

俄羅斯正阻止北約向烏克蘭提供武器，但無法直接攻擊北約部隊。隨着戰事延續，外界憂慮俄羅斯會否出現頹勢，繼而選擇攻擊北約運輸隊伍——但這亦意味着，俄羅斯會向北約宣戰，面對北約30個國家，這無疑是第三次世界大戰的前奏。

但即管俄羅斯繼續沿用現在的戰略，集中攻打烏克蘭東部，即使頓巴斯地區被佔領，烏克蘭只要拒絕投降，雙方不停戰來自西方的軍援將不會停止。西方若決心拖垮俄羅斯國力，持續提供重型武器甚至更進一步，提供「攻擊性武器」，戰事只會一直延長，甚至進一步升級。