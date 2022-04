烏克蘭拆除蘇聯贈送銅像 紀念碑設計師指俄烏已無友誼可言

烏克蘭基輔官員在中央廣場拆除了當年由蘇聯政府贈送給烏克蘭的銅像,此銅像原是兩國友誼的象徵。



銅像上方有一座巨大的鈦製彩虹形拱門——被稱為「人民友誼拱門(People's Friendship Arch)」,亦是蘇聯於 1982 年贈送的給烏克蘭的禮物。在 2008 年俄羅斯入侵格魯吉亞以及 2014 年俄羅斯吞併克里米亞之後,烏克蘭活動人士在拱頂上畫了一條鋸齒狀的黑色裂縫,以支持在俄羅斯及克里米亞的政治犯。

本星期初,烏克蘭繼續遭到俄羅斯軍隊的攻擊,基輔市長維塔利·克里琴科(Vitaly Klitschko)宣布了這兩座紀念碑的命運。據報道,克里琴科指本週將拆除 1982 年為紀念「烏克蘭與俄羅斯的統一」而豎立的工人青銅雕塑。此銅像為一名俄羅斯工人和一名烏克蘭工人,二人一同高舉著蘇聯人民友誼勳章。銅像於昨日已開始拆除。

拱門方面將會保留,但將重新命名並塗上烏克蘭國家顏色,即黃色和藍色,並會放名為「烏克蘭人民自由拱門(Arch of Freedom of the Ukrainian People)」。拱門在過去也曾經塗上其他顏色,在2017年歐洲歌唱大賽時,拱門曾油上彩虹色彩以支持性小眾。

(Getty Images)

「我們現在看到了這種『友誼』是什麼,就是對烏克蘭城市的破壞……殺死數以萬計,和平的市民。 我相信這座紀念碑現在已有著完全不同的意義。這個地方過去被稱為『俄羅斯和烏克蘭之間的友誼之地』……已不再有友誼可言了。」 市長克里琴科指。

身為紀念碑設計師之一的米洛羅德斯基(Serhiy Myrhorodsky)亦直斥俄國,並指紀念碑已無意義:「俄羅斯入侵烏克蘭……我們還能和俄羅斯做朋友嗎? 你怎麼看? 他們是我們最大的敵人,這就是為什麼俄烏友誼紀念碑不再具有意義。」

與此同時,基輔政府計劃將會繼續清除市內與俄羅斯有關的紀念物,例如與俄羅斯和白俄羅斯有關的街道名稱、紀念碑和牌匾。波蘭新聞網站 TVP World 已經確定了 279 條街道和廣場,以及 60 個可能被重新命名的紀念物。