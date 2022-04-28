韓國1歲女童鄭仁遭虐待致死案　養母養父分別囚35年和5年

韓國一名僅16個月大的女童鄭仁（Jung In，音譯）於2020年10月13日被虐待致死。韓國大法院（相當於最高法院）2022年4月28日作出終審判決，決定維持二審原判，即判處她的張姓養母有期徒刑35年，判處她的安姓養父有期徒刑5年。



鄭仁的養母涉嫌於2020年6月至10月虐待鄭仁，同年10月13日更涉嫌踢打鄭仁的腹部，導致她死亡，案件轟動韓國社會。她被控殺人以及虐童兒童致死的罪名。養父則被控涉嫌虐待兒童，以及縱容養母犯罪。

檢方和兩名被告之前均對二審判決結果不服，分別提起上訴，如今法院稱，沒有客觀的事實證明養母曾為殺死鄭仁而進行周密的計劃和籌備，加上考慮到養母的心理問題或影響她的行為，因此決定維持二審判決。

鄭仁是被養父母接到家中9個月後遭虐待致死。她腹部曾被重擊，導致腸胃破裂、頭蓋骨、肋骨、鎖骨及腿骨都骨折，胰臟嚴重受損，更有內出血的情況。