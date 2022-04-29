烏克蘭・持續更新｜澤連斯基與古特雷斯會面　基輔東部發生爆炸

俄烏戰事在4月29日踏入第65日，烏克蘭東部繼續成為「主戰場」。聯合國數據顯示，截至4月26日午夜，戰爭中已有2,787名平民喪生、傷者人數3,152人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・聯合國秘書長古特雷斯訪問基輔，他呼籲俄羅斯配合國際刑事法院調查。

・俄羅斯表示，在摩爾多瓦分離地區德涅斯特河左岸（Transnistria）發生的原因不明爆炸是恐怖主義行為。

烏克蘭局勢：聯合國秘書長古特雷斯4月28日到訪基輔市郊伊爾平（Irpin）（AP）

4月29日最新消息

0725 聯合國發言人迪雅里克（Stephane Dujarric）向哥倫比亞廣播公司（CBS）稱，基輔較早時遭受火箭攻擊期間，其中一枚在古特雷斯團隊下塌酒店附近爆炸，但當時他們並不在酒店內。他強調各方需要找出結束這場戰爭的方法。

0710 國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）表示，接獲烏克蘭核電監管部門的正式通知，指4月16日發現有導彈直接飛過基輔以南350公里的南烏克蘭核電廠上空，當局正展開調查，假如報告屬實，情況將非常危險。

格羅西指出，如果導彈偏離航道，隨時嚴重影響核電廠安全，可能引起核災難。

0705 烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）批評俄羅斯在古特雷斯及保加利亞總理佩特科夫（Kiril Petkov）訪問基輔期間以巡航導彈攻擊當地，形容這種行為大逆不道，而且再一次展示俄羅斯對烏克蘭、歐洲及整個世界的態度。

0642 美國眾議院以417票贊成、10票反對，通過《烏克蘭民主防衛租借法案》（Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act），容許華府豁免向烏克蘭租借防衛設備及武裝的規定，以及撤銷租借期不得多過5年的要求。

該法案在4月初獲參議院一致通過，而在眾議院成功闖關後，將交由拜登簽署後生效。

0621 澤連斯基在每日講話中提到，基輔再遭俄軍導彈攻擊，反映大家不可鬆懈，誤以為戰爭已經結束。烏克蘭仍需要繼續戰火，趕走侵略者。他亦點名十名涉及在布查鎮屠殺平民的俄軍士兵，形容這批人渣將無法逃避責任。

0610 白宮表示，拜登向國會提出容許華府變賣被凍結的俄羅斯富商資產，並將所得款項轉贈烏克蘭。根據目前法例，美國只可凍結被制裁人士資產。

0517 烏克蘭緊急救援部門指，基輔舍沃徹季斯基區（Shevchenkivskyi）在晚上8時13左右遭俄軍導彈攻擊，導致一座25層高的住宅大樓起火，當局在一小時後控制火勢，並救出5人，另外有10人受傷。

0343 馬里烏波爾市長博伊琴科（Vadym Boychenko）接受英國天空新聞（Sky News）訪問時表示，當地不會為了和平而投降，重申該市一直而且永遠都是烏克蘭城市，並呼籲整個文明世界團結，向烏克蘭提供武器，確保他們可以在戰爭中勝出。

0339 聯合國大會將會在5月11日表決，選出新的人權理事會成員國，取代俄羅斯的席位。當局指，捷克是唯一候選國家。

0234 古特雷斯在烏克蘭視察時，形容俄羅斯入侵烏克蘭是「21世紀的荒謬」和邪惡，並向烏克蘭民眾表示，國際社會目睹及聽到他們的應變能力和決心，又指安理會沒有運用其權力阻止及結束戰爭，認為這令人失望、不滿和忿怒。

0200 基輔市中心以東數公里地區傳出兩次爆炸聲，目前未知損毀或傷亡情況。

0143 澤連斯基呼籲聯合國向烏克蘭提供更多人道援助，並稱俄羅斯違反人道罪行是他與古特雷斯其中一個討論議題。

0100 聯合國秘書長古特雷斯與烏克蘭總統澤連斯基會面後表示，馬里烏波爾的情況就像「危機之中的危機」，強調聯合國會盡一切協助當地亞速鋼鐵廠的民眾撤離。

另外美國一名國防高層官員向路透社稱，馬里烏波爾的戰火雖然持續，但有迹象顯示部分俄軍撤出當地，轉向西北部的扎波羅熱（Zaporizhia）方向移動。

0023 烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）表示，俄烏兩國再次交換戰俘，其中俄羅斯向烏克蘭移交33名軍人及超過12名平民，但她沒透露有多少名俄羅斯人獲釋。

0000 美國總統拜登（Joe Biden）呼籲國會盡快通過330億美元援助烏克蘭議案，指烏克蘭是為了捍衛自由，指此舉成本很高，但如果全球陷入戰火，代價將更高。他重申美國並非攻擊俄羅斯，而是協助烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，並直指俄羅斯就是侵略者，總統普京（Vladimir Putin）選擇出兵一途，他亦可以作出停火決定。

回顧4月28日時局：