墨西哥觀光船與座頭鯨相撞　遊客被拋至半空　墮海重傷

近日墨西哥發生一宗離奇的追鯨意外，一艘觀光船遭座頭鯨撞擊飛離海面，遊客也因巨大力道被拋飛到空中，造成3名兒童及3名成人受傷，其中一人重傷。



墨西哥南下加利福尼亞半島（Baja California Peninsula）是著名的旅遊勝地，也是賞鯨天堂，可搭乘觀光船出海觀賞鯨魚優雅身姿。據《墨西哥每日郵報》報道，22日一艘帶遮陽篷的觀光船在疑似在返回拉巴斯港時，被鯨魚由下往上衝撞，強大力道將船撞離海面，其中一名遊客甚至撞破遮陽篷，被甩飛掉入海中。

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當地民防辦公室表示，此意外一共造成6人受傷，其中包含受輕傷的3名兒童，及1名受重傷的成人。

據辦公室表示，該船船長可能沒有發現鯨魚出現在水面下，但墨西哥法規要求船隻必須與這些生物保持距離，且當時觀光船疑似超速行駛，故當局將調查這起事件，確定船主是否有過失。

綜合媒體報道，撞擊觀光船的疑似是座頭鯨，但尚未調查到鯨魚是否因此受傷。

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