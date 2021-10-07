海獅被虎鯨追殺「上船」逃生　女子拒供「避難所」被轟冷血無情

日前國外一名女網友在TikTok上發布一段影片，只見一隻海獅驚慌失措地逃到她的船上，原來牠正被一群虎鯨追捕，然而女子卻見死不救，最後將海獅趕下去，這隻無辜海獅恐怕已經成為虎鯨的大餐。影片發布後，女子的冷血做法也引來網友批判，不少人轟她「冷血」、「沒有同情心」。



冷血事件的案發當天，女子開船到加拿大溫哥華島附近海域，然而有一隻海獅突然跳上船，看起來非常害怕，眼看到手的「佳餚」就要跑掉，海中數隻虎鯨不斷在船的周圍徘徊。

海獅跳上船後也讓女子嚇一跳，她震驚地說「哦天哪，我不知道該怎麼辦」。接着問牠「你從哪裡來？我從來沒見過你。天哪」，看得出來女子自己也非常緊張。之後女子用驚慌失措的口吻對海獅說，「你必須走了，你不能在這裏」。

「我知道你會落入虎鯨嘴裡，但這就是世界運作的方式」（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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在將海獅送死之前，女子也對牠說道「我知道你會落入虎鯨嘴裏，但這就是世界運作的方式」。後來的另一段影片中，女子和海獅對峙，最後把牠趕下船，女子便開船加速離開。

這段影片在網路上引起公憤，許多人批評她「冷血無情」，也有人在Twitter寫道，「令人難以置信的是，人類可以如此冷酷」、「如果是我會保護海獅，多點同情心吧！」。而女子在刪除原始影片前也為自己反駁，解釋自己為何把海獅趕下船，她說：「你知道船的螺旋槳可能會殺死僅存250隻虎鯨之一嗎？而海獅還有200萬隻！」

（編按：從文中資料以及她的言論，無法得知她當時身在哪，以及她所指的是什麼品種的虎鯨。惟據discovervancouverisland.com資料，在溫哥華島附近生活的北方定居虎鯨（the Southern Resident killer）數量約260隻。）

然而根據世界自然基金會（WWF）的說法，虎鯨和海獅同樣是瀕臨絕種的動物，其中日本海獅由於人類大量捕殺，現在已經滅絕，只有加州海獅以及南海獅被歸類在「無危物種」（least Concerned），生存環境受威脅的程度較低。

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2018年6月，納米比亞海豚保護項目在自己的社交媒體上發布了一張照片，表示有神秘的野獸被沖上海岸▼▼▼

除了鯨魚，大海還喜歡用其他生物給人類出題。2017年，有網友發現了一隻神秘「海獸」▼▼▼

還有一種魚，每次被沖上海灘都會自帶話題屬性▼▼▼

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最令人無語的擱淺事件，發生在2016年。有人在英國海灘發現了一具奇特生物的殘骸，下半身是魚，上半身則像是人▼▼▼

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【本文獲「TVBS」授權轉載。】