新冠肺炎｜Airbnb宣布允許員工永久在家工作

美國共享住宿平台Airbnb於4月28日宣布，允許員工永久地遙距工作。員工可自行選擇在任何地方辦公，包括在家中，他們也可在外遊時工作。



Airbnb行政總裁切斯基（Brian Chesky）向員工發出電郵。他表示，對於民眾可在何處工作的問題，世界正變得更加靈活。他指從Airbnb的業務中看到這一點，如果不是有數百萬人於Airbnb工作，民眾就不能如此迅速地從新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情中恢復過來。

定期面對面聚會

切斯基說，在公司的新政策下，在生活成本較低地區工作的員工的薪金和福利不變。公司會定期為員工舉辦面對面的會面和聚會。

Airbnb稱，他們將與各國政府以及旅遊目的地合作，為長期在外地居住的人提供支援，讓他們可在旅居外地期間工作。公司為支援遙距工作，已添加150多項更新功能，包括經過驗證的無線網絡連接。