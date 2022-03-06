戰火下網友訂爆烏克蘭Airbnb　另類援助手法兩日收入近200萬美元

俄羅斯入侵後，戰火使許多烏克蘭人頓時失去收入來源，陷入困境。世界各地的人們也設法使用各種方式金援烏國人民。大家現在找出一個創新的援助手法，就是透過跨國短租平台Airbnb訂購房間，只付錢卻爽約不入住。



根據美媒《NPR》報道，在一個Airbnb房東的Facebook群組中，發起了訂房援助烏克蘭的運動。一名住在美國鹽湖城的民眾布朗就是發起人之一。她身體力行，訂了在烏克蘭首都基輔的住宿。後來，有人呼籲要支持其他城市後，她也在另一個小城市訂了兩晚住宿。她在基輔的房東馬蒂謝娃（Martiusheva）表示，這些訂房幫助很大，因為他們這幾天沒有任何收入，但也沒有權利要求政府幫助，因為全國的資源都投入戰爭與勝利。

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Friend just booked Airbnb apartment in Kyiv ( that clearly he will never go to ) as Airbnb have waved their commission. There are lots of different ways to help / donate but this is one more #kyiv #Ukraine pic.twitter.com/P4v7ptsj3w — emily m (@maitlis) March 4, 2022

Airbnb的房東在房客入住的24小時後，就會收到報酬，所以許多人紛紛在烏克蘭訂房，並讓房東知道他們是為了支持烏克蘭，不打算出現。這個手法近日傳播開來，Airbnb也暫時免除烏國房東和在烏克蘭訂房房客的手續費。2日和3日，全球民眾在烏克蘭訂了約61000晚的房間。Airbnb透露，總收入接近200萬美元。

布朗表示， 她本來不認識任何烏克蘭人，參與這樣的行動，讓她現在相當關心那位房東和她的遭遇，因為「這不再是發生在遠方的事，而是發生在我認識的人身上」。

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