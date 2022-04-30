秦剛：美國的工商界和農民是穩定中美關係的中堅力量

中國駐美大使館網站消息，2022年4月29日，秦剛大使在美國中西部艾奧瓦州最具影響力的第一大報《得梅因紀事報》（Des Moines Register）發表題為《腹地之行，動人之旅》的署名文章。全文譯文如下：



我剛結束了美國中西部伊利諾伊、艾奧瓦和明尼蘇達三州的腹地之旅，我的心留在了這片廣袤的土地上。我本着增進理解、促進友好、推動合作的目的而來，我帶回華盛頓的是滿滿的收穫和動人的回憶。

我被一個又一個中美互利共贏的合作故事而打動。農業是我此訪的一條主線。我在金伯利農場直播推銷美國的農產品並試駕大型農用拖拉機，我和我的團隊在先正達種子研究基地仔細辨別種子的良莠並了解其對華推廣情況，在碩騰查爾斯城工廠獲悉該廠的大部分動物疫苗產品供應中國市場，我在史密斯菲爾德加工廠同一線工人共進午餐並高興地得知這家世界最大豬肉生產商被中國企業收購後為美創造數千就業崗位，我們在馬奎斯能源公司，共同探討如何解決該企業的生物燃料乙醇和干玉米酒糟恢復對華出口問題。可以說，我們幾乎對美國農業的全產業鏈進行了一次深入考察，從中我也發現美國農民和農業相關企業需要中國，受益於中國，並期待與中國加深合作。中美在農產品貿易方面具有天然的適配性和互補性，中國的市場是開放的，雙方在農業領域具有廣闊合作空間。我們要共同為促進農產品雙向、正常貿易創造條件，消除目前存在的加征關稅等障礙。我們也要超越簡單的「我買你賣」，雙方可以在農業科技、應對氣變、可持續發展方面開展深度合作。我也由衷地感到，中美經貿，特別是農業合作是中美關係的壓艙石，美國的工商界和農民是穩定中美關係的中堅力量。

我被一代又一代傳承的中美友好故事而打動。我在馬斯卡廷市參觀了1985年習近平主席考察艾奧瓦州時所住民居改建而成的「中美友誼屋」，與兩度迎接習近平主席來訪的薩拉·蘭蒂、盧卡·貝隆等友人共話友情，出席了中資企業資助當地中學生赴華交流學習的簽約儀式。我真切地感受到習近平主席親自播下的友誼種子，已經在艾奧瓦州生根、發芽、開花、結果。我也更認識到中美關係的紐帶牢不可破，連接彼此的力量是一大批長期致力於中美友好交流與務實合作的熱心者、維護者和推動者。

我被中美兩國人民間的共同品質而打動。我們一路走來，深切地感受到美國人民的熱情、友善、樸實、勤勞。我和我的同事所到之處，都感到賓至如歸。當我們長途驅車趕到Amana博物館時，已是晚上10點，而博物館的燈依然在為我們點亮。Doug and Jody Fairbanks牧場主人一家飼養着400多頭奶牛，他們20年如一日辛苦操勞。史密斯菲爾德工廠員工的上班時間是早上6點，冬日裏每天上下班都是披星戴月。兩國的農民和工人是如此相似，都有真誠的待客之道，也都在為美好的生活而努力工作奮鬥，他們共同的品格造就了中美這兩個偉大國家，也使得兩國人民天生互有好感。

我被兩國年輕一代彼此尊重和欣賞對方文化和國家而打動。我走訪了芝加哥大學、艾奧瓦州立大學，中國的青年學生在這裏孜孜以求，珍惜寶貴時光，也與美國青年建立了深厚的友情，架起中美溝通與合作的橋樑。我走進明尼蘇達州的英華學院這所沉浸式中文教學特許學校，欣賞幼兒園到8年級的學生演唱中文歌曲、演奏中國樂器、背誦中國古代詩詞，傾聽他們講述與中文的美好淵源以及中文相伴他們成長的故事。十年樹木、百年樹人，我當時就感到中美友好事業薪火相傳、後繼有人。今天的這些孩子未來就是推動中美關係發展的源源不斷的生力軍、主力軍。

當我暫時告別這塊土地時，我深深地感到中美關係大有希望、大有可為。中美關係可能會有逆流，但它就如同流經美國腹地的寬闊的密西西比河一樣，一路向南奔騰到海，勢不可擋。美國腹地，後會有期！