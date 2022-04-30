烏克蘭局勢｜基輔稱與俄羅斯談判破裂風險高　兩邊互相歸咎對方

俄羅斯與烏克蘭的戰爭仍繼續，兩方的和平談判備受關注，但俄烏雙方皆對此抱持悲觀態度，烏方4月29日稱談判破裂風險高，批評俄在烏東展開新一輪攻擊，俄羅斯也指談判進展不容易，又斥西方國家是基輔政權的「遠程顧問」，阻礙談判。俄方提到目前的可能方案之一是建立一個保障國機構。



據英媒報道，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）29日向傳媒表示，俄烏談判會終止的風險很高，原因是現在俄羅斯人給他人的印象是「他們拿着殺人的劇本」。

圖為2022年4月26日由俄外交部新聞處發放的相片，同日俄羅斯外長拉夫羅夫與訪俄的聯合國秘書長古特雷斯（不在圖中）會面後，於莫斯科出席聯合記者會。（AP）

新華社4月30日刊出俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的專訪，他指俄方贊成繼續談判，但形容談判進展並不容易。

他認為談判阻力包括基輔政權的西方支持者們的好戰言論和煽動式行動，批評那些西方國家向烏克蘭輸送武器並派遣僱傭兵，實際上是在鼓動其戰鬥到最後一個烏克蘭人。拉夫羅夫指，他相信只有基輔政權遵循烏克蘭人民而非「遠程顧問」的利益時，才有可能達成協議。

據拉夫羅夫所指，俄烏可能的條約草案應包含衝突後局勢的諸多要素，如烏克蘭的永久中立、無核、不結盟和非軍事化地位，以及對其安全的保障，談判議程中還包括去納粹化、承認新的地緣政治現實、解除制裁、俄語地位等其他問題。

俄：可能方案之一是建立保障國機構

他指，可能方案之一是建立一個保障國機構，這一機構成員應包括俄羅斯和中國在內的聯合國安理會常任理事國，他稱正同中國外交官們分享談判進展信息。

俄烏代表團自3月29日在土耳其舉行面對面和談以來，雙方透過視像方式繼續磋商，但陷入僵局，烏方之前表示，未能預計何時再有下次面對面會晤。