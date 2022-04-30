俄烏戰爭影響浮現　歐洲大國經濟全面放緩

美國及歐洲多國今年首季經濟數據出爐，受到Omicron疫情及烏克蘭戰爭影響，歐洲受到能源危機及通脹問題困擾，法國首季GDP錄得零增長，意大利亦首季經濟收縮0.2%，加劇該區滯脹風險的憂慮。



法國去年10至12月的經濟增長為0.8%，但在今年第一季度大幅放緩，GPD增長「清零」，比起經濟學家原預期的0.3%更低，加劇歐元區出現滯脹的可能。其中，拖累法國經濟增長的主要原因是家庭支出下降，下降比例達1.3%，抵消了投資、庫存及貿易方面的輕微增長。烏克蘭戰爭加劇歐洲能源危機及供應鏈問題為背後重要因素，導致家庭消費及信心下降。

另一方面，法國4月的通脹率升至5.4%，是自1997年記錄以來最高水平。物價上升的問題將會是新連任的總統馬克龍需要迫切解決的問題，包括對家庭提供更多的經濟援助。

歐元區第三大經濟體的意大利，首季錄得經濟收縮0.2%，扭轉了上季0.7%的增長勢頭。德國情況相對較佳，第一季度經濟則恢復增長，輕微上升了0.2%，這意味這個歐洲最大經濟體避免了技術性衰退，並未出現連續兩個季度負增長，但預期德國經濟短期內仍然疲軟。

基於生活成本危機加劇，歐洲統計局估計，歐元區4月通脹率達7.5%（3月為7.4%），再創歷史新高，當中核心通脹率達3.5%，其中能源價格升幅高達38%，食品及其他商品的升幅分別為6.4%及3.8%，服務業通脹則增加了3.3%。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）認為，歐元區經濟不如美國有力，俄烏戰爭對歐洲的經濟打擊將比任何其他地區都要重。（AP）

荷蘭國際集團（ING）高級經濟學家Bert Colijn表示，從Omicron病毒疫情到烏克蘭戰爭等多種因素，歐元區經濟迅速放緩。「我們看到歐元區經濟正經歷一個動蕩的季度，儘管設法勉強實現了小幅正增長，Omicron的影響比預期的要溫和，但烏克蘭戰爭從3月初開始影響越來越大。」

Colijn指出，今年整個歐元區的核心通脹可能會繼續攀升，對家庭帶來衝擊。儘管歐洲各國政府以減稅及補貼方法壓低能源通脹，但俄羅斯近日切斷對波蘭及保加利亞的天然氣供應，導致天然氣價格上漲，表明隨着戰況持續，能源價格亦可能再次飆升。

同樣地，美國經濟在第一季度意外地出現萎縮，國內生產總值環比摺合年率下降了1.4%，逆轉了2021年第四季度的6.9%增長。總統拜登（Joe Biden）將上季萎縮的原因歸咎於「技術因素」， 基於貿易逆差擴大及庫存增長放緩，導致GDP出現萎縮，但是國內就業、消費、投資都保持強勁，預期將會反彈。

受到供應鏈問題影響，加上中國內地疫情加劇，國際企業亦受到衝擊，蘋果公司28日警告，基於晶片短缺及內地廠房停工，預期本季營收下跌80億美元。美國財長耶倫（Janet Yellen）表示，為應對國內通脹問題，將仔細審查對華貿易政策，考慮降低部分中國商品的進口關稅。

儘管美國最新GDP數據比歐洲慘淡，美國核心通脹比歐元區更高，然而歐、美所面臨的處境非常不同，俄烏戰爭將使歐洲承受更重的能源成本上升壓力，即使歐洲央行馬上加息，都難以壓低能源價格。歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）亦認為，歐元區經濟不如美國有力，而俄烏戰爭對歐洲的經濟打擊將比任何其他地區都要重，主張推行「漸進式緊縮」以免歐洲陷入經濟衰退，歐洲央行最快或於今年7月作出十年來首次加息。