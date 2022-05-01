烏克蘭局勢｜安祖蓮娜祖莉訪烏空襲警報拉響　活動叫停並緊急離開

熱心參與慈善工作的荷里活女星安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）4月30日突現身烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv），看望因俄烏戰爭流離失所的難民和兒童。不過當天現場發生意外，空襲警報響起，導致她與隨行人員活動立即叫停並離開。



Angelina Jolie had to be rushed to a bomb shelter as air-raid sirens went off in Lviv. pic.twitter.com/dOnLcQsp6d — Christo Grozev (@christogrozev) April 30, 2022

安祖蓮娜祖莉在利維夫訪問期間，防空警報響起，她於是在他安人員護送下，匆忙躲到安全地點。她在離開訪問地點時，有人舉機一路跟拍，一名女工作人員轉向鏡頭說：「拜託別再拍了。」安祖蓮娜祖莉則向鏡頭揮手說：「我沒事。」

今日俄羅斯（RT）和澳洲廣播公司（ABC）稱，安祖蓮娜祖莉30日前往利沃夫的咖啡館、醫院、火車站等多處看望難民。在利沃夫一火車站與難民見面期間，現場響起空襲警報，她與隨行人員迅速走出火車站乘車離開。但RT稱，當天並沒有利沃夫遭到導彈襲擊的報道。

烏克蘭局勢：2022年4月30日，荷里活女星安祖蓮娜祖莉訪問利沃夫，與受戰火影響的兒童會面。（AP）

2001年她被任命為聯合國難民署（UNHCR）特使，曾多次訪問巴基斯坦、伊拉克、阿富汗、海地等地的難民營。她3月6日也曾到訪也門，並在社交媒體上發文，呼籲人們如關注烏克蘭般同等關注也門局勢。

與她見面的人，包括一批在4月初於東部頓涅茨克州（Donetsk）克拉馬托爾斯克（Kramatorsk）火車站導彈襲擊事件受傷的兒童。

利沃夫州州長科齊茨基（Maksym Kozytsky）表示，安祖蓮娜祖莉聽過這些兒童的遭遇後顯得非常感動，其中一名女孩更私下向對方談及自己的夢想。

科齊茨基指，安祖蓮娜祖莉亦到訪一間寄宿學校，與學生交談和合照，並承諾會再訪當地。她之後在利沃夫中央車站與剛抵達當地的難民，以及為他們提供醫療協助和輔導工作的烏克蘭義工會面。

科齊茨基認為，安祖蓮娜祖莉的到訪為大家帶來驚喜，不少目睹她在當地出沒的民眾都紛紛感到難以置信。不過他覺得，烏克蘭自2月24日起，已經向全世界展示這個國家充滿很多驚人的事情。