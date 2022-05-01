烏克蘭外長提議：中國成為烏克蘭安全保證者之一

烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）接受新華社專訪時說，烏克蘭提議中國成為烏克蘭的安全保證者之一，並籲請中國從必須避免烏俄局勢升級的立場出發，呼籲俄羅斯停火。



新華社4月30日刊登庫列巴書面專訪內容全文：

以下為專訪全文：

問：烏克蘭局勢發展到今天這個地步，是中方不願看到的。中方認為烏克蘭危機背後反映的是歐洲安全問題，烏克蘭應當成為東西方溝通的橋樑，而不應成為大國對抗的前沿。中方主張各國平等對話，秉持安全不可分割理念，最終形成平衡、有效、可持續的歐洲安全機制。對於實現烏克蘭和歐洲的長治久安，構建符合歐洲各國切身利益的歐洲安全機制，您有何建議？

庫列巴：您的問題同時涉及到幾個令人感興趣的話題，我想對此發表評論。

首先，我們毫不懷疑，中方不願看到烏克蘭局勢發展到今天這個地步。

我們也認為，這場戰爭不符合中國的利益。俄羅斯入侵我國領土引發的全球糧食危機和經濟問題，會對中國經濟造成嚴重威脅。我相信你們的專家已經對這一威脅進行了充分研究。

包括中國在內的每個國家都希望全球保持穩定。畢竟，國際貿易和人民之間的聯繫只有在穩定的情況下才能更好地發展。穩定是成功實施全球項目的保證，如成功實施中國領導人提出的「一帶一路」倡議。俄羅斯已經損害了這一倡議。

其次，當前的危機確實反映了歐洲的安全問題。2014年俄羅斯臨時佔領克里米亞和部分頓涅茨克州和盧甘斯克州，不僅侵犯了烏克蘭的主權和領土完整，也對全球安全體系構成了嚴重挑戰。

如果現在不阻止俄羅斯，幾年後它會引發更多危機。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月29日，位於馬里烏波爾港範圍一艘沉沒的戰艦。記者是參加由俄國防部安排的一個訪問團，並在途中拍下這張照片。馬里烏波爾絕大部份地方已落入分離分子手中。（AP）

烏克蘭在地理上和歷史上都是一個歐洲國家。走歐洲道路是烏克蘭人民做出的選擇，這一發展方針得到了絕大多數烏克蘭人的支持。他們不會同意扮演東西方緩衝區這一角色。烏克蘭確實位於東西方交界處，但烏克蘭不是任何人都可以隨意跨越的橋樑。烏克蘭是一扇向所有懷有良好意願的人開放的大門，為貿易、商業活動、投資、旅遊、文化而開放的大門。但是對那些帶着武器和邪惡意圖而來的人，對那些想搶奪和破壞，而不是創造發展機會和平等對話的人，這扇大門是關閉的。我知道，中國一直致力於這樣的互利合作，對烏克蘭充滿善意。

烏克蘭人民在為從外國侵略者手中爭取獨立而流血，優秀兒女在為爭取國家生存獻出生命。確保烏克蘭長治久安的唯一途徑，是在國際公認的邊界內恢復對所有領土的主權。

談到您提問的第二部分，即關於歐洲的穩定和符合所有歐洲國家利益的安全機制，歐洲大陸的國家，每一個都在建立自己的對外關係體系，既有大陸內部的協作，也有與域外國家的協作。

此前，我們將布達佩斯備忘錄視為烏克蘭重要的安全準則，但遺憾的是，它並沒有給烏克蘭帶來真正的安全。

烏克蘭目前正在研究從包括中國在內的聯合國安理會常任理事國和其他大國那裏獲得安全保證的可能性。我們提議中國成為烏克蘭安全的保證者之一，這是我們對中華人民共和國尊重和信任的標誌。

尋求安全保障，這是我們的道路，我們請求尊重的一條道路。其他國家可以選擇自己的機制。

有關歐洲安全的話題可以談很久，但我可以肯定的一點是，歐洲當前出現的最大不穩定正是俄羅斯入侵烏克蘭造成的。

歐洲國家感到恐慌，因為它們不能保證明天俄羅斯不會決定入侵它們。

只有俄羅斯表明其無意對歐洲構成威脅並以行動證明其諾言時，只有它從烏克蘭領土撤軍時，歐洲大陸的安全局勢才會顯著改善。

烏克蘭局勢：圖為2022年4月23日，烏克蘭馬里烏波爾一輛被摧毀的坦克和一輛被燒毀的車輛。（AP）

問：中方一直支持和鼓勵一切有利於和平解決烏克蘭危機的外交努力，主張各方保持克制、避免局勢繼續惡化和出現大規模人道主義危機。中方在多個場合積極推動烏克蘭危機的和平解決並向烏方提供了多批緊急人道主義援助。您如何評價中國在解決烏克蘭危機方面發揮的作用？

庫列巴：今年3月1日，即俄羅斯入侵烏克蘭後的第五天，我便與中國國務委員兼外長王毅先生通了電話。4月4日我們再次談話。交談非常認真深入，持續近一個小時。我們詳細分析了烏克蘭戰爭所導致的全球挑戰及其解決辦法。我們特別關注了全球糧食安全以及解除烏克蘭港口封鎖問題。烏克蘭以農產品出口大國而聞名，供給全球超過3.44億的人口。為消費者供應烏克蘭糧食等農產品至關重要。俄羅斯為此應該解除對烏克蘭港口的封鎖並且為民用商船放行。

我對王毅部長關於支持烏克蘭主權和領土完整、願通過外交努力推動停戰等表態表示感謝。也感謝中國紅十字會提供價值500萬人民幣的人道主義援助，感謝中國政府表示願繼續提供幫助。我們的確非常需要這些幫助。藉此機會，我請中方繼續提供支持。

我還要對中方秉持避免局勢繼續升級的立場表示感謝。烏克蘭從未想要戰爭並希望戰爭儘快結束。遺憾的是，我們沒有看到俄羅斯有緩和局勢的意願，它在持續轟炸、射擊、殺害平民並摧毀我們和平的城鄉。若不是俄羅斯軍人將戰火引到我們的土地，烏克蘭的戰士絕不會對其造成傷害。

局勢並非因烏克蘭而升級，我們是在行使自衛的權利。

我們希望中國從必須避免局勢升級的立場出發，呼籲俄羅斯停火。這會成為維護和平、防止進一步人道主義災難的重要舉措。

包括俄羅斯在內的各方均已看到，針對烏克蘭的戰爭是錯誤的。所有問題和擔憂，都應通過談判來化解消除，而不應粗暴地訴諸武力。我們希望中國繼續對俄持積極立場，促使其停止侵略、解除國際貿易封鎖並尊重鄰國的領土完整。

我知道，中國的世界觀以及擁有千年歷史的儒家學說根植於和、和為貴文化。周恩來總理提出的和平共處五項原則就是例證。我們尊重和平共處五項原則，我也相信，中國當前的立場正是基於這一和平傳統。中國不在俄羅斯針對烏克蘭的戰爭中謀求地緣政治目的、不火上澆油，這是負責任的立場。

圖為中國外交部3月31日發布的相片，顯示中國外長王毅主持中阿巴三方外長會晤。（中國外交部）

問：烏克蘭政府採取了哪些措施以保護在烏公民和外國公民？

庫列巴：歷史證明，悲慘的考驗會使烏克蘭人變得更強大，讓我們團結在一起。俄羅斯對和平的烏克蘭發動戰爭不僅使國內的烏克蘭人團結起來，也讓全世界的烏克蘭人團結一致，共同抗敵。

我們已經在戰時狀態下生活和工作了數周。在此期間，政府制定了八項基本工作方針，全國據此在全面戰爭的條件下生活、工作、積累資源和自衛。

其中最主要的方針是「一切為了勝利」。也就是說，所有資源優先供給國防力量。第二個方針是確保糧食安全。我們建立了可以保障若干年的戰略糧食儲備，為農業工作者提供幫助，在一線城市開展社會重點產品免費配送計劃。第三個方針是實施新經濟政策，包括減免稅收、全面放開商業管制、取消增值稅和進口稅以重啟經濟。第四個方針是為烏克蘭公民提供社會經濟支持和社會援助計劃。政府保障及時支付養老金，在戰爭行動頻繁的地區甚至提前支付了4月份的款項，並向失業人員每人支付6500格里夫納；實施「你在家」計劃以幫助被迫移居的公民。每收留一位流離失所的人都可以得到國家公共服務補償金。此外，國家每月向被迫移居的成人發放2000格里夫納，向兒童或殘疾人發放3000格里夫納。為僱用移居者的僱主提供補償。政府還着手制定在西部地區建造活動板房的計劃，用以安置流離失所的居民。第五個方針是保障國家能源安全。第六個方針是「戰時物流」，保障戰時人員和貨物的流動。第七個方針我們稱為「和平與烏克蘭同在」，旨在通過外交努力結束戰爭。第八個重要方針是「重建烏克蘭」。我們今天已經在考慮如何在戰事結束後重建我們的城市。

然而，當前最困難的工作之一是開通人道主義走廊，從危險居民點撤離居民以及提供必要的醫療援助。政府正採取一切措施避免人道主義災難，消除並儘量減少對人民生命或健康的威脅。

在全面戰爭期間，超過400萬烏克蘭人被迫離開祖國，前往歐洲國家避難。政府正在積極與國際夥伴合作，以保障烏克蘭難民在國外停留時獲得應有條件。

我想強調的是，無論是本國公民，還是外國公民，烏克蘭政府都在為其提供必要幫助。我們夜以繼日地工作，與中國駐烏克蘭大使保持聯繫，在不斷炮擊下設法組織中國留學生從哈爾科夫和蘇梅撤離到利沃夫，從那裏他們可以安全返回中國。俄羅斯的炮彈和導彈不區分國籍，我們再次呼籲中方對俄羅斯施加影響，使其立即停止對烏克蘭的戰爭。這將使我們穩定局勢，集中精力保障人民安全，其中也包括我們外國朋友的安全。

俄烏談判：圖為俄烏2022年3月7日進行第三輪談判的會場。是次會面在波蘭及白羅斯邊境進行（AP）

問：烏克蘭與俄羅斯的談判備受國際社會關注。談判過程中遇到的主要障礙是什麼？您如何評價雙方達成和平協議的前景？未來烏克蘭在俄羅斯和西方之間應起到怎樣的作用？

庫列巴：是的，現在烏克蘭和俄羅斯之間關於達成和平協議的談判很複雜。幾周前，經土耳其調停，雙方代表團在伊斯坦布爾舉行了一輪面對面會談。其中，烏克蘭代表團提出了一項關於烏克蘭國際安全保障的協議草案。俄方接受了這些建議加以研究。遺憾的是，此後談判進程大大複雜化。

談到烏克蘭的未來，在這個問題上我們一直都清楚。烏克蘭屬於歐洲大家庭，但與中國和其他亞洲國家同樣有着相互尊重的良好關係。烏克蘭人不是今天才成為歐洲人，我們的歷史有力地證明了這一點：幾個世紀以來，烏克蘭一直是歐洲文明不可分割的一部分，在其形成和發展中發揮了重要作用，確保了歐洲的穩定和地區安全。我相信我們將繼續發揮這樣的作用。