烏克蘭局勢｜俄羅斯外長︰不會趕在5月9日勝利日前結束俄烏衝突

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不會趕在5月9日衛國戰爭勝利日前，人為結束在烏克蘭的特別軍事行動。



據俄羅斯外交部網站消息，拉夫羅夫受訪時被問及俄烏衝突是否會在5月9日前結束時表示，俄羅斯不會趕在某個日期前，人為結束在烏克蘭的特別軍事行動，包括5月9日勝利日。俄羅斯會一如既往地隆重慶祝這一節日。

拉夫羅夫指，在烏克蘭特別軍事行動的進展，首先取決於「必須將對平民和俄軍人員的風險降至最低」。

此外，拉夫羅夫表示，俄羅斯不要求烏克蘭總統澤連斯基投降，而是要求他下令釋放所有平民，並停止抵抗。俄方的目標「不包含使烏克蘭發生政權更迭」。

圖為2022年4月26日由俄外交部新聞處發放的相片，同日俄羅斯外長拉夫羅夫與訪俄的聯合國秘書長古特雷斯（不在圖中）會面後，於莫斯科出席聯合記者會。（AP）

曾有傳聞 俄欲5月初取勝

此外外界有聲音認為，俄羅斯會想在5月9日勝利日前達成在烏軍事目標。

英國防長華禮仕（Ben Wallace）4月底曾稱，普京可能在5月9日勝利日宣布大規模動員，與全球的納粹份子交戰。不過他認為普京的作戰目的差不多全部失利，指國際社會需要協助有效支援烏克蘭，持續將俄軍逐出當地。

美國有線新聞網絡（CNN）4月初稱，幾位美國官員引述最新情報消息指，俄羅斯已修改其烏克蘭戰爭戰略，重點控制頓巴斯和烏克蘭東部其他地區，目標是在5月初取得「勝利」。

官員指，戰爭開始一個多月後，俄軍地面部隊一直無法控制戰鬥的地區。俄羅斯總統普京有壓力要顯示自己取得勝利，而烏東地區正是他最有可能實踐這一目標的地方。其中一位美國官員稱，美國截獲的情報表明，普京的注意力集中在5月9日。

第五位：俄羅斯。圖為2020年6月24日俄羅斯勝利日閱兵的現場照片。（Getty）

停火計劃或基於實際協考量

5月9日本身是俄羅斯的「勝利日」（Victory Day），慶祝二戰納粹德國於1945年向蘇聯投降，是俄羅斯最重要的節日之一，亦是公眾假期，每年克里姆林宮外的紅場都會舉行盛大的閱兵儀式。上月底，烏克蘭軍方已表示，俄羅斯已下達命令必須於5月9日前結束在烏克蘭的戰事。

「勝利日」是俄羅斯日曆上的一個重要節日，在克林姆林宮前方會有大規模閱兵。官有員指出，普京會想在那一天慶祝在俄烏戰爭中獲得某種勝利，但也有歐洲官員稱不論俄烏戰況如何，不知莫斯科如何安排軍人及軍備參與閱兵。

五月的停火時機背後也有別的原因。美國情報部門評估，隨著冬季結冰情況結束，地面變軟，俄羅斯重型地面部隊的機動性減低。不過亦有西方官員認為，5月初這個時機只能有象徵意味，俄羅斯在另一邊廂正為「車臣式的持久戰爭」做準備。