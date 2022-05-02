烏克蘭・持續更新｜歐盟「急轉彎」？傳或允兩國續購買俄羅斯油氣

俄烏戰事在5月2日踏入第68日。聯合國數據顯示，截至4月28日午夜，戰爭中已有2,899名平民喪生、傷者人數3,235人。以下為有關俄烏戰事的最新消息。



最新重點：

・美國眾議院議長佩洛西突訪烏克蘭首都基輔，與烏克蘭總統澤連斯基會面。她承諾美國會支持烏克蘭直至戰事結束，以及美國會將加快批准330億美元的撥款。

・澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱亞速鋼鐵廠工廠園區的撤離行動開始，首批100人已離開，估計他們翌日抵達札波羅熱（Zaporizhzhia）。

・由俄軍控制的烏南城市赫爾松（Kherson）自5月1日起以俄羅斯盧布作為貨幣。但當地居民反對。

5月2日最新消息

2320 德國之前對俄羅斯實施能源禁運表現得猶豫不決，但柏林最新的立場看來是，不會阻止歐盟禁止進口俄羅斯石油。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）5月2日表示，柏林已準備好支持在歐盟範圍內逐步實施對俄羅斯進口石油的禁運。

她接受德國媒體訪問時稱：「我們正在以這樣的方式進行準備，如有必要，德國可以在未來幾年保持這種狀態。」

2101 歐盟官員稱，歐盟有意2022年底前禁止進口俄羅斯石油，但在慮及匈牙利和斯洛伐克對俄羅斯石油高度依賴，它們或會獲得豁免或享有過渡期。

2030 芬媒4月30日稱芬蘭和歐盟已稱他們不會以盧布買俄羅斯天然氣。而芬蘭則正為俄羅斯中斷供氣做準備。

2020 歐盟料將石油納入其對俄第六輪制裁的項目之際，德國宣布大幅減少進口俄化石燃料。德國經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）5月1日稱，該國正逐步減少依賴進口俄羅斯能源，很可能在今夏較後時間完全不需進口俄油。

2010歐盟成員國的能源部長5月2日舉行緊急會議，就俄羅斯要求歐洲買家以盧布支付天然氣費用或面臨供應中斷的要求，做出統一的回應。

2009 丹麥外交部說，駐烏克蘭首都基輔的丹麥大使館5月2日重新開放。

1809 烏克蘭馬里烏波爾市長的一名助手5月2日稱，當從疏散亞速鋼鐵廠的平民的巴士在5月1日駛離，俄軍恢復對鋼鐵廠的炮擊。

1753 美國第一夫人吉爾（Jill Biden）辦公室2日稱她5月5日至9日出訪東歐國家羅馬尼亞及斯洛伐克，將會見當地美國駐軍、兩國政府高官、使館人員以及烏克蘭難民。這是吉爾繼2021年7月前往出席東京奧運開幕禮後，第二次單獨海外出訪。

1620 烏克蘭總統澤連斯基稱接受澳洲電視節目訪問時稱，俄烏衝突將引發影響全球的糧食危機。

1619 一名烏克蘭官員稱，尚需至少兩次行動，才能將所有人帶離亞速鋼鐵廠。

1618 烏克蘭指揮官稱，亞速鋼鐵廠內尚有200名平民。

1615 波蘭總統杜達（Andrzej Duda）與到訪的美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）會面。她率領國會代表團5月1日與烏克蘭總統澤連斯基在基輔會面，之後轉往波蘭。

1612 烏克蘭總統澤連斯基稱，馬里烏波爾亞速鋼鐵廠的人道救援行動進行中，由國際紅十字會及聯合國領頭，已有逾100名平民撤出。在疏散行動進行期間，鋼鐵廠園區在5月1日遭受炮擊。

1606 俄羅斯國防部5月1日說，俄軍從馬里烏波爾市亞速鋼鐵廠解救出80名平民，其中包括婦女和兒童。據俄國防部網站消息，俄軍在「靜默模式」下開闢了一條人道主義走廊，以安全疏散平民。所有被解救人員都撤到了頓涅茨克別濟緬諾耶居民點，並在那裏獲得了住宿、食物和必要的醫療救助。對有意願前往烏克蘭當局控制地區的人，俄軍已將他們移交給聯合國和紅十字國際委員會的代表。

1344 俄羅斯別爾哥羅德州州長格拉德科夫報告說，該州發生「兩次巨大爆炸」，沒有人員傷亡和財物損壞。

他在自己的Telegram頻道中寫道：「30分鐘前，我從兩次巨大的爆炸聲中醒來。根據作戰指揮部的訊息，沒有財物損壞。沒有人員傷亡。在社交媒體中已經出現了天空中閃光的鏡頭。最重要的是沒有人員傷亡和破壞。我將在早上澄清所有其他訊息。」

1339 韓聯社5月2日報道，韓國外交部表示，韓國駐烏克蘭大使和一些使館工作人員已返回基輔，將恢復使館業務。

1338 土耳其總統埃爾多安表示，他本週與俄羅斯總統普京通電話。

1240 距離俄羅斯要求「不友好」國家和地區的客戶用盧布購買天然氣的法令生效已滿一個月。俄羅斯衛星通訊社援引芬蘭媒體的報道，芬蘭準備從5月起停止從俄羅斯進口天然氣。

據芬蘭《赫爾辛基日報》報道，芬蘭以及歐洲大部分地區可能會在5月21日切斷來自俄羅斯的天然氣供應。

俄羅斯天然氣公司已要求芬蘭國有天然氣公司在5月20日之前就「盧布結算令」作出回應。據「今日俄羅斯」4月27日報道，芬蘭已拒絕俄羅斯方的盧布結算要求。

芬蘭官員表示，如果沒有俄羅斯天然氣，芬蘭將需要尋找替代來源，比如通過「波羅的海連接器」輸氣管道獲得來自挪威的天然氣，或者減少工業生產。

1242 俄外長拉夫羅夫接受意大利一家電視台訪問時表示，俄羅斯被盜資金超過3000億美元，其中大部分是用於購買俄石油和天然氣的款項，其原因是俄羅斯天然氣工業股份公司不得不在西方銀行賬戶裏存錢。

「他們想要『懲罰』俄羅斯，所以他們偷走了它，」拉夫羅夫告訴意媒，「我們的錢被偷了（超過3000億美元）……大部分資金用於石油和天然氣供應。」

拉夫羅夫說，「現在我們被建議像以前一樣繼續交易，而這筆錢將留在他們手中。」「當他們想要的時候，他們會再次將這些錢收回囊中。這就是原因，」他補充說，在西方，「沒有人提這個。」

1242 今日俄羅斯（RT）網站報道，匈牙利總理辦公室主任古亞什5月1日受訪時稱，匈牙利在俄羅斯天然氣工業銀行開戶，以按照俄方提出的方式支付天然氣費用，此外，另有9個歐盟國家也在這麼做。他還說，為了被看起來在「做好歐洲人」，這些國家的領導人沒有承認這件事。

歐盟委員會執行副主席東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）4月28日稱，會對那些以盧布購買俄羅斯天然氣的國家採取法律行動。

1108 塔斯社2日消息，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在接受意大利Mediaset電視台採訪時表示，在美國退出《反彈道導彈條約》後，俄羅斯已經開始自主研發新武器。拉夫羅夫認為俄方「不得不開始研發高超音速武器」，原因是美國的導彈防禦將針對俄羅斯和中國。

1007 美國國會眾議院議長佩洛西就國會代表團訪問波蘭和烏克蘭發表聲明稱，美國與北約盟國站在一起，支持烏克蘭。她稱國會代表團已與駐紮在波蘭的美國陸軍第82空降師部隊會面，並期待着2日與波蘭總統杜達會面，雙方將就加強夥伴關係、援助烏克蘭等問題進行討論。

0902 據俄羅斯外交部網站消息，拉夫羅夫受訪時被問及俄烏衝突是否會在5月9日前結束時表示，俄羅斯不會趕5月9日勝利日前結束軍事行動。

0844 美眾院議長佩洛西5月1日突訪基輔後，美國民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫接受美國有線新聞網絡（CNN）採訪，詳細介紹5月1日訪問基輔的美國國會代表團成員與烏克蘭總統澤連斯基進行的大約3個小時會談，他還表示，他認為美國總統拜登訪問烏克蘭「只是時間問題」。

0814 俄羅斯外長拉夫羅夫在接受採訪時表示，俄羅斯的目的不是讓基輔政權更迭，只有美國才會做這樣的事情。俄羅斯希望確保烏克蘭東部人民的安全，使他們不受烏克蘭軍事化的威脅，使俄羅斯的安全不受到來自烏克蘭領土的威脅。

0745 俄羅斯衛星通訊社引述外媒報道，波蘭向烏克蘭移交了232輛T-72M1型坦克、一批移動式地對空火箭發射器和齊射火箭系統以及自行榴彈炮。

0655俄羅斯外長拉夫羅夫表示，俄羅斯不會趕在5月9日衛國戰爭勝利日前人為結束在烏克蘭的特別軍事行動。

0535 美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）到訪烏克蘭與澤連斯基會面後前往波蘭，將於周一與波蘭總統會面。

0435 烏克蘭和俄羅斯交界，先後有國防及鐵路設施起火及倒塌。俄羅斯別爾哥羅德州一處國防設施火警一人受傷。另外，庫爾斯克州一座鐵路橋樑倒塌，無人受傷。

0146 俄羅斯國防部發佈消息稱，俄軍成功從亞速鋼鐵廠疏散80名平民，包括婦女和兒童。

0012 俄羅斯別爾哥羅德（Belgorod）州長說，俄羅斯國防部位於與烏克蘭接壤的南部別爾哥羅德地區的一處設施發生火災，一人受傷。州長稱一名居民輕傷。俄國防部暫未回應事件。別爾哥羅德州距離俄烏邊境不遠。

0008 歐盟料將石油納入其對俄第六輪制裁之際，德國宣布大幅減少進口俄化石燃料。德國的歐盟發言人費希爾（Sebastian Fischer）稱柏林政府在大幅減少對俄能源的依賴。

Germany is reducing its energy dependence on Russia rapidly:



⬇️ Imports of Russian oil down from around 35% to 12%.



⬇️ Imports of Russian gas down from 55% to around 35%.



⬇️ Imports of Russian coal down from 50% to about 8%.



More (in German): https://t.co/LJYZQZAkcX — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) May 1, 2022

本週末歐盟委員會與歐盟成員國舉行會談後，兩名歐盟外交官稱，歐盟傾向在年底前禁止進口俄羅斯石油。

歐盟正準備就俄羅斯侵烏實施第六輪制裁措施，料將針對俄羅斯石油、俄羅斯和白羅斯的銀行，以及更多的個人和公司。

歐盟委員會在協調歐盟國家的應對，稱目標是在4日於布魯塞爾舉行大使會議前，及時確定其制裁計劃。

0006 丹麥稱俄軍間諜機侵犯該國領空。

0000 烏克蘭總參謀部稱本週末該國廣泛地區被俄軍炮火和空襲襲擊，從北部的哈爾科夫到南部的札波羅熱地區都有。俄羅斯軍隊的主要目標之一是頓涅茨克的工業城鎮Sloviansk。烏總參謀部說，俄羅斯軍隊正試圖突破烏克蘭在Olenivka周圍的防線。 烏軍在頓涅茨克和盧甘斯克地區，共擊退了九次敵人的進攻。

0000 烏克蘭總統澤連斯基在一條推文中證實，「開始從亞速鋼鐵廠撤離平民」。紅十字國際委員會正在與聯合國合作，正在進行一項將民眾從馬里烏波爾和亞速鋼鐵廠撤出的行動。

Evacuation of civilians from Azovstal began. The 1st group of about 100 people is already heading to the controlled area. Tomorrow we’ll meet them in Zaporizhzhia. Grateful to our team! Now they, together with #UN, are working on the evacuation of other civilians from the plant. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 1, 2022

0000 俄羅斯天然氣工業公司表示，俄羅斯通過『西伯利亞力量』管道向中國出口的天然氣繼續增長，今年1至4月的天然氣出口量與去年同期相比增長近60%。

回顧5月1日時局：