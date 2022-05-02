拉夫羅夫：美國導彈防禦系統針對俄中　被迫研發高超音速武器

俄塔社5月2日稱，俄羅斯外交部長拉夫羅夫在5月1日接受意大利Mediaset電視台訪問時稱，美國退出《反彈道導彈條約》後，俄羅斯已開始研發新武器。他認為俄羅斯「不得不開始研發高超音速武器」，原因是美國的導彈防禦將針對俄羅斯和中國。



據報道，拉夫羅夫（Sergey Lavrov）稱，俄羅斯並毫不掩飾其研發新武器的努力。他表示，俄方甚至準備與美國展開對話，討論將已開發及將要開發的新武器系統納入《新削減戰略武器條約》，但「美國人中止了所有這些談判。我們將靠自己。」

拉夫羅夫表示，根據俄羅斯總統普京的指示，在美國退出《反彈道導彈條約》之後，莫斯科已開始研發新武器。「當被問及他們（美國人）為什麼要破壞這個對確保全球穩定有重大貢獻的重要條約時，當時的（美國）總統小布殊（George Walker Bush）告訴俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁），他們退出條約是因他們將建立一個不針對俄羅斯的導彈防禦系統，他聲稱，他們關切朝鮮和伊朗。」

拉夫羅夫繼續說道，「我們不得不開始研發高超音速武器，因為我們非常清楚，美國的導彈防禦系統不會針對朝鮮和伊朗，而是針對俄羅斯，然後是中國。」他解釋稱，「否則，一個擁有導彈防禦系統和進攻性武器的國家可能會想，先發制人發起攻擊，並希望導彈防禦系統能夠擊退報復性打擊。」

時任美國總統的小布殊2001年12月13日宣布美國決定退出美蘇1972年簽署的《反彈道導彈條約》。普京在出席2021年10月13日舉行的「2021俄羅斯能源週」國際論壇全會時表示，自美國單方面退出與前蘇聯之間的《反彈道導彈條約》後，雙方之間「展開了軍備競賽」。