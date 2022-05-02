烏克蘭｜德國：或在今夏較後時間　不需進口俄羅斯石油

歐盟料將石油納入其對俄第六輪制裁的項目之際，德國宣布大幅減少進口俄化石燃料。德國經濟兼能源部長哈貝克（Robert Habeck）5月1日稱，該國正逐步減少依賴進口俄羅斯能源，很可能在今夏較後時間完全不需進口俄油。



哈貝克稱，德國進口俄羅斯能源中，石油佔德國整體進口比重已降至12%，煤降至8%，天然氣降至35%。

哈貝克補充稱，採取這些步驟需所有行業合作做出莫大努力，這也意味着經濟實體及消費者將承受成本增加，但這些都是必須的，如德國不想再被俄羅斯勒索的話。

德國的歐盟發言人費希爾（Sebastian Fischer）5月1日也在Twitter中推文，稱柏林政府在大幅減少對俄能源的依賴。

Germany is reducing its energy dependence on Russia rapidly:



⬇️ Imports of Russian oil down from around 35% to 12%.



⬇️ Imports of Russian gas down from 55% to around 35%.



⬇️ Imports of Russian coal down from 50% to about 8%.



More (in German): https://t.co/LJYZQZAkcX — Sebastian Fischer (@SFischer_EU) May 1, 2022

上週末歐盟委員會與歐盟成員國舉行會談後，兩名歐盟外交官稱，歐盟傾向在年底前禁止進口俄羅斯石油。

歐盟正準備就俄羅斯侵烏實施第六輪制裁措施，料將針對俄羅斯石油、俄羅斯和白羅斯的銀行，以及更多的個人和公司。

歐盟委員會在協調歐盟國家的應對，稱目標是在5月4日於布魯塞爾舉行會議前，及時確定其制裁計劃。