德禁俄能源進口　為省資源竟叫人民減少洗澡　副總理：能改善皮膚

俄烏戰爭爆發後，德國全面禁止俄羅斯能源進口。德國政府為了減少資源使用，竟然呼籲民眾減少洗澡次數，媒體還因此提倡其實只要洗4個部位就好。



根據德國媒體《圖片報》報道，德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck），為了不浪費資源，呼籲民眾減少使用暖氣、桑拿及洗澡的次數。他聲稱這些衛生習慣的「犧牲」會讓俄羅斯日子更加艱難，同時還能改善皮膚。

當地媒體也訪問了皮膚科醫生，醫生透露，其實洗澡只需洗臀部、腋下、腳和腹股溝四個部位。醫生進一步解釋，因為有些有益的細菌株會少量地棲息在皮膚上。如果減少洗澡，這些菌株有機會繁殖，將有助避免濕疹並消除那些會導致體味的物質。「皮膚就會自我清潔」，還可以解決多達20%因肥皂造成的皮膚問題。

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