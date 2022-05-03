美國女獄警與男囚犯失縱　警發逮捕令：涉助潛逃　將調查兩人關係

美國亞拉巴馬州（Alabama）一座監獄發生囚犯逃走事件，獄中一名女警涉嫌允許或協助其潛逃，兩人雙雙失蹤。勞德代爾縣（Lauderdale）警長辦公室5月2日表示，正追捕38歲逃犯凱西懷特（Casey White）及56歲懲教助理主管維姬（Vicki White）。



勞德代爾縣警方5月2日獲得針對維姬的逮捕令，維姬被指允許或協助凱西逃獄，警方形容兩人極度危險。他們雖然有相同姓氏White，但無親戚關係，警方將調查有關兩人關係的任何可能性，包括是否有戀情。

兩人最後一次現身是4月29日上午9時30分左右，當天維姬告知下屬，她會帶凱西去做心理健康評估，然後自己也有事要求醫，她與凱西之後離開監獄，駕車朝法院方向駛去，不過其他警員後來發現根本沒有心理健康評估的安排，維姬也沒有去求醫。警方其後在縣內一個購物中心停車場發現兩人離開監獄時所乘坐的車，但維姬和凱西已不知所蹤。

警方指，目前未知維姬是自願幫助凱西逃走，抑或被迫、受威脅，但肯定的是維姬參與了潛逃事件。

根據警方說法，維姬在警長辦公室工作25年，4月29日是她退休前最後一個工作日。凱西則是一名正在服刑的囚犯，他因各種罪行被判監禁75年，目前還有一宗謀殺案待審理。