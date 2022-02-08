冤獄還是天網恢恢？英國退役狙擊手被控謀殺　因一個目的3度逃獄

英國43歲退役陸軍狙擊手羅斯因謀殺罪而被判入獄至少25年，他曾3度越獄都宣告失敗，日前法院以視訊審理他2018年越過蘇格蘭最高安全級別監獄圍欄的案件，宣判他得多服2年徒刑。



羅斯2008年因1994年在一印度餐廳謀殺26歲服務生馬哈穆德（Shamsuddin Mahmood）而被定罪，但他堅稱自己是無辜的。

羅斯的律師安瓦（Aamer Anwar）說，他知道越獄不會成功，只是希望藉此讓人們關注他的案件。

不少人相信羅斯無辜還列出大量疑點並募款欲替其平反 點圖了解更多▼▼▼

+ 9

獄警發現羅斯趁其他囚犯運動時，試圖爬上自製梯子從運動場圍欄越獄。當時他身着防寒外套，裏面夾帶食物、衣服和牙刷。獄方單獨監禁他數週，還禁止他聯繫家人。檢察官麥凱布（Jennifer McCabe）表示：「他的自製繩梯兩端都有木製抓鉤。他將繩梯一端扔到圍欄上開始攀爬。獄警到場後立刻帶他進隔離牢房。」

馬哈穆德1994年被一名蒙面槍手在客滿的餐廳開槍射死，在案發14年後，餐廳一名侍應生檢舉，當年年僅15歲的羅斯在案發前不久前攜槍身在一公廁內，羅斯因此被判處謀殺罪。羅斯被捕前，是在伊拉克服役的授勳狙擊手，並育有2名子女。當法院判他有罪時，他逃離碼頭，最後被檢警方抓獲。警方還在附近超市停車場發現一輛裝有槍支彈藥的租賃汽車。羅斯2014年試着上訴失敗後，在前往醫院途中2度試圖脫逃。

安瓦指出，羅斯在越獄事件過了近4年後，仍遭受蘇格蘭監獄管理局的懲罰，並說羅斯堅信「有人知道事情的真相」。

【延伸閱讀】被關最久在世囚犯 入獄71年與外界完全脫節 學者：可能是冤獄（點圖了解更多）▼▼▼

+ 10

【延伸閱讀】俄羅斯監獄虐囚片曝光 拿掃把捅肛門 政府展開調查並解僱5官員（點擊放大瀏覽）▼▼▼

+ 9

延伸閱讀：

廢塑料倒水中 教宗直批犯罪行為：殘害地球

98歲最年長TikTok網紅講述納粹大屠殺倖存故事 引千萬人點閱

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】