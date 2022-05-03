傳美國最高法院擬推翻保障墮胎權裁決　拜登：女性有權選擇是基本

美媒5月2日引述外泄文件報道美國最高法院內多數大法官準備推翻羅伊訴韋德案（Roe v. Wade）中奠定的維護女性墮胎權後，美國總統拜登（Joe Biden）3日發聲明回應表示，讓女性有權選擇是基本的。



拜登稱，他相信讓女性有權選擇是基本的，羅伊案在近50年來已成為美國土地上的法律，他稱「基本的公平與我們法律的穩定性，都在要求不應推翻它（羅伊案）。」

拜登又談到假若法院真的推翻羅伊案，這將要交由政府內各層級的民選官員去保護女性的選擇權，他談到秋季的美國中期大選，主張選民應投予支持選擇權的人選，以讓在國會內有更多支持選擇權的參議員與眾議員。

圖為4月22日，拜登在華盛頓州西雅圖出席活動時演講。（AP）

據美國政治新聞網站Politico報道，一份外泄文件顯示，美國最高法院的大多數大法官成員準備推翻近50年前在羅伊訴韋德案中奠定的維護女性墮胎權。法院預料兩個月後有裁決。

最高法院首席大法官約翰羅拔絲（John Roberts）證實該文件內容屬實，稱它不代表法院或任何法官在這件事情上的最終立場，並指事件企圖損害法院誠信的做法不會奏效。他同時下令法院執行官調查外泄事件。

根據最高法院1973年的羅伊訴韋德案和1992年的計劃生育聯盟訴凱西案裁決，各州可監管墮胎，但不能立法限制孕期未達約24週的婦女墮胎。

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